La segunda fase de peatonalización de Kale Nagusia enciende el Pleno

No figuraba en el orden del día, pero la reciente contratación de una empresa externa para elaborar el proyecto de la segunda fase de peatonalización de Kale Nagusia dio lugar al debate más controvertido del Pleno ordinario celebrado el miércoles.

Durante el turno de ruegos y preguntas, el concejal de Irabazi, Alberto Bezunartea, cuestionó la forma de proceder en esta contratación y formuló diversas preguntas al Gobierno municipal del PNV. «Aunque la Ley de Contratación de Administraciones Públicas permite adjudicar de manera legal 'a dedo' contratos menores, es decir, proyectos de un importe inferior a 18.000 euros, ¿no cree la alcaldesa que el hecho de no haber pedido varias ofertas para realizar el actual proyecto de Kale Nagusia es inmoral, ineficiente y poco transparente? siendo habitual la petición de presupuestos a varias empresas para obras y proyectos, en este caso no ha sido así y se ha adjudicado directamente a una empresa, ¿por qué a esta? ¿les conoce personalmente? ¿que la empresa esté relacionada con el exarquitecto municipal de Legazpi ha tenido algo que ver?», planteó.

«Aunque sea un procedimiento legal y se haga en el resto del Estado por todos los partidos, nos parece incorrecto, ¿acaso la alcaldesa nos puede asegurar que no hubiera salido más barato si se hubieran pedido más presupuestos a otras empresas?», expuso.

«Una práctica legal y habitual»

Koldobike Olabide aseguró que el equipo de Gobierno «cumple con la ley y no está haciendo nada que no se haya realizado de forma habitual por todos los gobiernos municipales anteriores».

«Lo digo con rotundidad y creo que es importante subrayar que lo que se pretende con los contratos menores es simplemente agilizar el proceso de contratación, antes y ahora, es un proceso supervisado por los técnicos municipales», señaló la alcaldesa y en el mismo Pleno, preguntó al interventor si el equipo de Gobierno está utilizando dichos contratos menores de forma diferente a cómo se venía haciendo antes. «En general diría que no y no tengo ningún elemento que diga lo contrario», contestó el interventor.

«Lo planteado por Irabazi es una ofensa a la honestidad, al rigor y a la transparencia con la que trabaja el equipo de Gobierno y el personal municipal», calificó Olabide.

El concejal del área de Territorio, Eric Gálvez, procedió a contestar las preguntas realizadas por EH Bildu en el Pleno anterior en torno al citado proyecto de Kale Nagusia. «A la cuestión de por qué se ha subcontratado a una empresa para realizarlo, se ha hecho así teniendo en cuenta la carga de trabajo que tiene la técnica del departamento de Urbanismo, así como nuestro propósito de realizar la segunda fase de Kale Nagusia este mismo año», expuso.

«Sobre el motivo de haber pedido solamente una oferta, me gustaría aclarar que no se ha hecho nada que no se haya realizado en anteriores legislaturas, es una práctica legal y habitual en el sector jurídico, de la que también hizo uso EH Bildu durante su gobierno, por ejemplo, con el anteproyecto de Laubide de 14.278 euros, el Plan de Accesibilidad de 18.150, 'Denontzako kaleak' de 22.000 o la asesoría del Plan de Patrimonio de 21.780, IVA incluido», señaló Eric Gálvez.

«Nosotros optamos por la empresa que ha realizado el proyecto porque antes de Kale Nagusia habíamos contactado con ella para otras actuaciones, vimos que los precios que ofrecía eran muy competitivos y que las propuestas técnicas presentadas eran de gran nivel», indicó el concejal de Territorio. «En cuanto a los costes, me gustaría aclarar que los arquitectos suelen utilizar una fórmula para determinar sus honorarios, esa fórmula consiste en aplicar el 70% del 8% del proyecto de ejecución material, si la aplicamos al presupuesto de la segunda fase de Kale Nagusia, nos da una cifra de 27.000 euros, debo recordar que el contrato se ha firmado por 17.500, por tanto, el ahorro conseguido ha sido de más de 9.000 respecto a una oferta competitiva, el proyecto está ahora en la fase de revisión por parte de los técnicos municipales y por lo que me han adelantado, es de una gran calidad», informó.

EH Bildu, crítico con el proceso

«Que nos hemos ahorrado 9.000 euros ¿sobre qué? si no habéis pedido otros presupuestos, decir eso es decir nada», señaló Mikel Altzelai desde EH Bildu.

Su compañera de grupo, Rakel Puente, hizo alusión a la carga de trabajo de la técnica municipal. «Como ya dijimos en su día, para nosotros, una buena opción sería haberlo tenido en cuenta en las contrataciones del plan de empleo del Ayuntamiento, en lugar de sacar fuera la contratación, no dudamos que la empresa contratada sea buena y no estamos en contra de las contrataciones directas, algunas veces no hay muchas más opciones, en este caso en concreto citáis una carga de trabajo, pero nosotros hemos preguntado a la técnica de Urbanismo y nos ha dicho lo contrario, que no tiene carga de trabajo y que no se le ha dado la oportunidad de llevar adelante el proyecto, para el que cabe decir que poseía además la experiencia del proyecto de la primera fase de Kale Nagusia, por lo que mientes o algo no está muy claro», replicó Rakel Puente a Eric Gálvez.

Este último se mostró «sorprendido» ante sus declaraciones. «Debo aclarar que la carga de trabajo de la arquitecta es muy fuerte, ahora mismo lleva bastantes proyectos como el de Agirre Etxeberri, trabaja en dos ordenanzas, tiene el proyecto de accesibilidad de Urtatza 53-61, las marquesinas del Junetorri, un proyecto de mejora de Arantzazu-San José... además de los trámites diarios, que si te soy sincero, no salen con la celeridad que este equipo de Gobierno precisa o querría, no obstante, lo trataremos con ella», indicó.

Desde el PSE-EE, Óscar Valbuena dijo lamentar que el tema derivara en estos términos. «En la pasada Junta de Gobierno se nos comentó que se quería poner en marcha un Sistema de Integridad Institucional, no solamente para el equipo de Gobierno, sino también para el resto de concejales y trabajadores municipales, me da la sensación de que todo se está embarrando y que se ha empezado la casa por el tejado, creemos que antes de que el equipo de Gobierno aprobara un código ético el pasado lunes, debíamos de haber hablado entre todos sobre cómo poner los pilares del buen gobierno, hubiera servido para evitar discusiones como la de ahora, nos gustaría saber cuándo se hará una reunión para tratar el tema de forma seria y a ser posible, sin exabruptos, ni actuaciones que puedan dar lugar a malentendidos por parte del equipo de Gobierno», manifestó.

Desde el PNV, Ane Urkiola denominó de «enorme irresponsabilidad, ignorancia y desvergüenza» las palabras del concejal de Irabazi. «Como cargo público que es, aquí no vale todo y no vale ensuciar el buen hacer y la honorabilidad de la gente, máxime poniendo énfasis en el término 'a dedo', cuando la contratación menor es una contratación directa tal y como está prevista en la ley por razón de eficiencia», citó. Alberto Bezunartea se «reafirmó» en sus palabras. «Sigue pareciéndome una forma de proceder inmoral, ineficiente y poco transparente desde el punto de vista político», expresó.