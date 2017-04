La parroquia saca una réplica de la cruz original

La parroquia acaba de realizar una réplica de la cruz original de Mirandaola, de la que no existía ningún tipo de reproducción que dejara constancia de cómo era frente a cualquier incidente que pudiera ocasionar su pérdida. «Nos parecía muy importante tener una copia, a lo que se suma otra necesidad que compartíamos con las trabajadoras de Lenbur, y es que cuando los visitantes acudían a Mirandaola y a la parroquia les hablábamos de la cruz, pero no podíamos enseñarles cómo era porque estaba protegida y no era accesible, ante ello, veíamos propicio tener una réplica que poder mostrar», explica el párroco. La copia ha sido realizada por un escultor azpeitiarra especializado en la materia. «Se hizo un molde de silicona para no dañar la cruz, que al mismo tiempo, nos permitirá hacer una réplica exacta de la original cuantas veces deseemos, esta vez, la hemos hecho en resina, un material barato, duro, que no pesa mucho y resulta idóneo para la función de mostrarla a los visitantes», indica.