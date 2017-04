Otra forma de mirar la cruz de Mirandaola

Forma parte de nuestra historia e identidad como pueblo, habiendo sido venerada por generaciones y generaciones de legazpiarras desde su aparición, aquel 3 de mayo de 1580 ante la desconcertada mirada de los ferrones. Sin embargo, pocos han visto la cruz de Mirandaola más allá de la pequeña mirilla del relicario que la ha salvaguardado hasta ahora. Dicho relicario, perteneciente al siglo XVIII y de recargado estilo barroco, se encuentra en un estado de notable deterioro: «El pan de oro está gastado, el brazo derecho se ha partido... hay que pensar en todos los viajes que ha realizado durante años transportando la cruz de cinco kilos y medio hasta Mirandaola», señala el párroco Iñigo Mitxelena. Por ello, la parroquia ha decidido darle relevo, al menos de forma alterna, con otro relicario completamente diferente, tanto en los materiales de fabricación, como en la forma de mostrar la cruz a los ojos de la gente. El párroco encargó su elaboración a Juan Mari Burguera. «Cuando inauguramos la escultura realizada por Juan Mari en el arco del baptisterio de la iglesia, en noviembre del año pasado, le hablé de nuestra intención de hacer un nuevo relicario para la cruz, no queremos desechar el antiguo, de hecho, nuestra idea es restaurarlo cuando nos sea posible, pero esta vez buscábamos un relicario totalmente nuevo, que estuviera hecho con materiales modernos del siglo XXI y fuera apto para cumplir la función de llevar la cruz en procesión dos veces al año, el 3 de mayo en los alrededores de la parroquia y el día de Mirandaola hasta la ferrería, más allá de permanecer estáticamente expuesto en el altar», indica el párroco. «La única cosa que le pedí fue que la cruz se viera lo más íntegramente posible, a diferencia de lo que ocurre en el antiguo relicario, desde cuyo cristal apenas se observa una pequeña parte de la reliquia y no se atisba cómo es en realidad», explica Iñigo Mitxelena.

«Cuando me lo propuso fue un flash, no me lo esperaba», reconoce Juan Mari Burguera. «Básicamente dije que sí por una cosa, siempre había comentado entre mis allegados qué pasaría si algún día desapareciera la cruz de Mirandaola, un valor para los legazpiarras, que forma parte de nuestra historia y ha sido venerada por generaciones enteras sin ni siquiera haberla visto, me parece un acto de fe importante y no encontraba justo que la reliquia no se mostrara, así que cuando Iñigo me puso la condición de hacer un relicario que enseñara la cruz apareció un reto para mí y me metí, porque creo que había una deuda importante, no sé de quien, hacia el pueblo de Legazpi», expresa el escultor.

El nuevo relicario está realizado en acero y madera, alcanzando los 80 centímetros de alto y los 60 centímetros de ancho. La parroquia ha sufragado los materiales y Juan Mari Burguera ha puesto la mano de obra de forma desinteresada.«Dándole vueltas y tras varios bocetos, me fui decantando por aquellas cosas que creía que tenía que tener el relicario, por una parte, la cruz de Mirandaola no es una cruz al uso, cada lado es diferente, por lo que he construido una estructura en forma de cruz que tampoco tiene un lado igual, el soporte principal está hecho en acero inoxidable y para abrazar la cruz y darle la sujeción que necesita he utilizado madera de acacia, el mismo tipo de madera que fue empleada en el primer templo que Dios mandó construir a Moisés en el desierto y con el que también fue realizada el arca de la alianza donde se introdujeron las Tablas de la Ley entre otros, esta madera de acacia abrazará la cruz de Mirandaola en tres partes, dejando la cuarta completamente al descubierto», describe Burguera.

«Entiendo que para muchos será un salto pasar de ver la cruz en un relicario barroco a contemplarla de esta nueva forma, romperá más de un esquema, pero creo que el fin justifica los medios y es que la cruz pueda verse tal cual la vieron en 1580, mientras que el relicario que la sostiene, soporta y guarda pasa desapercibido ante ella», señala.

Aunque quedan por dar los últimos retoques a la obra, el resultado tiene ya la bendición del párroco. «Me gusta mucho y logra aquello que queríamos, que la cruz se vea y lo hace de una forma impresionante, creo que el relicario ya es bello de por sí y que embellece aún más la cruz», valora Iñigo Mitxelena e informa que será estrenado en las fiestas de Legazpi, portando la cruz en la procesión del 3 de mayo en los pórticos de la iglesia y el 7 de mayo de camino a la ferrería donde apareció casi cinco siglos atrás.