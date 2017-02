La movilidad de Legazpi, a examen

Han pasado nueve años desde que Legazpi alumbrara su primer Plan de Movilidad Sostenible, con el que llegaron a la localidad los primeros bidegorris, la peatonalización de calles como Laubide, Nafarroa o kale Nagusia, el autobús urbano Junetorri y las áreas 30 de Patrizio Etxeberria y Aizkorri kalea, entre otros. Ahora, el Ayuntamiento se dispone a renovarlo, con la puesta en marcha de un proceso que se divide en tres fases (recogida de información, diagnóstico y elaboración), del que saldrá el nuevo Plan de Movilidad Sostenible del municipio. «El plan anterior se remonta al año 2008, por lo que consideramos necesaria su actualización. La participación de los vecinos será muy importante en esta labor, ya que nos permitirá definir entre todos la movilidad que queremos para Legazpi», hacía hincapié la alcaldesa, Koldobike Olabide, durante la presentación del proceso, del que se estima una duración de cuatro meses, hasta finales de mayo.

El concejal de movilidad, Iñigo Imaz, enumeró los principales objetivos que persigue el consistorio, «tomando como referencia el anterior plan de 2008, aquello que se realizó dentro del mismo, lo que no se desarrolló y lo que no se prevé desarrollar, desde el Ayuntamiento hemos acordado establecer los siguientes ámbitos de actuación prioritarios para la mejora de la movilidad y accesibilidad del municipio: fomentar la movilidad no motorizada, mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas, realizar un estudio de la caracterización de las plazas de aparcamiento existentes, oferta y demanda, analizar la actual situación y desarrollo de los carriles bici, mejorar la planificación y señalización viaria, impulsar el transporte público como Junetorri, Lurraldebus y Renfe, mejorar la accesibilidad de los barrios y promover un urbanismo en el que los peatones tengan prioridad en el núcleo urbano», nombró.

En todo este proceso, el consistorio estará acompañado por la asesoría Deloitte-Haizea, especializada en temas de movilidad. Desde la misma, la técnica Maider Etxaide recordó que el nuevo plan camina de la mano de la estrategia 'Legazpi Klima 2030'. «No debemos olvidar que además de mejorar los desplazamientos de los vecinos, el plan cumplirá con una serie de criterios ambientales y de sostenibilidad, una buena organización de la movilidad posibilitará reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los consumos de energía», indicó.

Llamada a realizar la encuesta

La técnica de Deloitte-Haize detalló los tiempos y contenidos de las tres fases del proceso en el que se encuentra inmerso Legazpi.

La primera y actual se basa en la recogida de información a través de vías institucionales, fuentes de datos locales y comarcales, entrevistas a trabajadores municipales, encuestas a la ciudadanía y el trabajo de campo, como los cuenteos sobre la oferta y ocupación de aparcamientos y rotación o la caracterización de la vía pública.

La segunda fase consistirá en el análisis de la información y la elaboración de un diagnóstico que ofrecerá una fotografía de la situación de Legazpi hoy en día. La tercera y última será la confección del plan.

Etxaide puso un foco importante en la ciudadanía. «Su participación es fundamental, será trasversal en todo el proceso y se materializará a través de dos canales, uno de ellos se basará en las encuestas ciudadanas antes mencionadas, se colgarán en la página web municipal www.legazpi.eus del 15 de febrero al 5 de marzo, merece la pena insistir en la trascendencia de que los vecinos entren y contesten, ya que cuanta más información obtengamos más fiabilidad y más riqueza tendrá el diagnóstico, si en una misma familia es rellenada por diferentes miembros de distintas edades y perfiles mejor que mejor, también se hará un esfuerzo por extenderla a través de las asociaciones locales», remarcó la técnica.

«El segundo canal será el órgano de participación de la Agenda 21, el foro de febrero se ha dedicado a presentar el proceso, el foro del próximo 16 de marzo se centrará en la presentación del diagnóstico y la recogida de aportaciones y el foro del 20 de abril acogerá la presentación del plan y una nueva recogida de aportaciones», informó.

«Esperamos completar todo este cronograma en cuatro meses. Se ha empezado a buen ritmo, comenzamos a mediados de enero y calculamos que terminaremos hacia mediados de mayo, el diagnóstico llevará la mitad de ese tiempo, hasta finales de marzo, después comenzaremos a elaborar el plan», contextualizó Etxaide.