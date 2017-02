Oskar Tejedor (Director y guionista):«Volver a Legazpi siempre es especial para mí»

Aquéllos que se quedaron con ganas de más tras la última visita de Oskar Tejedor al cine de Latxartegi tendrán hoy la oportunidad de reencontrarse con el guionista y director legazpiarra y conocer su nuevo trabajo, el documental social 'En tránsito'. La cita será a las 22.15 horas en el mismo escenario y el precio de la entrada de 5 euros, como en el resto de las sesiones de cine club. A escasas horas de que se abra el telón de Latxartegi para él, Tejedor nos ofrece unas pinceladas de su trabajo y de la sensación especial de presentarlo en casa.

EN TRÁNSITO Productora. Sonora Estudios. Género. Documental social. Rodaje. Nicaragua, Honduras y España. Premios. Al mejor director en el 'Festival Internacional Du Film' de Bruselas, al mejor documental de derechos humanos en el 'Sole Luna Doc Film Festival' de Italia, al mejor documental en el 'Alamo city film' de Estados Unidos y al mejor filme Iberoameticano en el Premio 'Iber-rutas' de México, entre otros.

- De qué trata su nuevo documental?

-Aborda las realidades de miles de madres latinoamericanas que viajan solas a Europa para encontrar una estabilidad económica y las consecuencias de esa relación en la distancia que establecen con sus hijos e hijas. Situaciones límite de las que no se habla, de las que no se sabe y que tendrán una importante repercusión para toda su vida.

-¿Qué le movió a abordar este tema?

-Hace tiempo que vi la necesidad de visibilizar a las mujeres emigrantes latinoamericanas en Europa y conocer su problemática junto con la asociación Bidez Bide, especializada en temas relacionados con la inmigración. Realizamos un primer documental, 'Compañeras de viaje', sobre la evolución emocional que sufren estas mujeres en su proceso migratorio. Tras aquel trabajo, me quedé intrigado de cómo verían esa aventura los hijos e hijas que se quedan allí, los más vulnerables, me preguntaba qué pasa al otro lado. 'En tránsito' da visibilidad a esa relación de maternidad en la distancia y a sus irreversibles consecuencias, de alguna manera, pretendo informar sobre este tema tan extrapolable a otros contextos, para que las políticas de los distintos países tanto de origen, como de acogida, tomen medidas al respecto.

-¿Qué es lo que más le ha impactado?

-Aparte de las condiciones de vida de algunas familias que rozan la precariedad, lo que más me impactó fue la frustración e impotencia de las madres por querer estar con su familia y sobre todo, la vulnerabilidad que provoca en los hijos e hijas la ausencia de su madre. A pesar de ello, todas ellas son historias apasionantes, desgarradoras, pero con un halo de esperanza hacia el futuro. En el caso de las mujeres del documental, la mayoría se ubican en trabajos de cuidados de personas dependientes y del servicio doméstico, paradójicamente, dejando al cuidado de sus hijos e hijas a otras personas en el país de origen. Estas sociedades de destino demandan de su mano de obra porque hay ausencias: nos encontramos ante políticas de conciliación de la vida laboral y familiar que no son reales, hombres que no se responsabilizan aún de los cuidados y la falta de recursos suficientes para personas dependientes, menores y mayores.

-Comenta que se ha llevado muchas sorpresas entre el público que ha visto el documental, ¿por qué?

-A pesar de tratar un tema universal, se localiza en Latinoamérica y pensaba que la gente no se identificaría tanto como lo ha hecho. Contrariamente a mi pronóstico, muchas personas, incluso jóvenes que han tenido otro tipo de inmigración ya sea por trabajo o por estudios, se han reconocido en la película. Recuerdo el caso de un señor que nació en la postguerra española y comentaba que se veía completamente retratado con los niños del otro lado del pacífico. Personalmente, me preocupa el fenómeno de la migración y sus consecuencias, porque al fin y al cabo todos hemos sido alguna vez emigrantes. Nuestro pasado nos delata y nuestro futuro nos lo confirma. El hecho de poder abarcar a un público tan extenso ratifica mi objetivo y me llena de alegría.

-Es el tercer documental que presenta en Latxartegi después de 'Cuidadores' y 'Notas en movimiento', ¿cómo describiría su experiencia con el público legazpiarra?

-Siempre me ha recibido con mucho cariño y expectación, para mí es algo muy tierno y me hace una ilusión especial volver.

-¿Mantiene contacto con Legazpi?

-No tanto con Legazpi, sino con Telleriarte. Me gusta su silencio y aprovecho para concentrarme cuando tengo que escribir. A pesar de que mis padres emigraron muy jóvenes, estos nunca regresaron a sus lugares de nacimiento y adoptaron Telleriarte como proyecto de vida para asentar raíces. Personalmente, pienso que el vínculo con el pasado te permite reconciliarte con el presente. Quizás por eso, la casa familiar en Telleriarte forma parte de mi cordón umbilical.

-¿Cómo será la presentación de esta noche?

-Antes del documental proyectaremos un cortometraje de ficción que hice el año pasado, 'The Abbey'. Espero que resulte divertido para el público. Esta noche también me acompañarán uno de los personajes principales de 'En tránsito' y un actor de 'The Abbey'. Haremos una pequeña presentación antes de la proyección y una tertulia después.