Subeltza retrasa el concierto de presentación de su disco

Aquellos que quieran escuchar en directo las canciones del disco recientemente publicado por el colectivo Subeltza tendrán que esperar más de lo previsto. El concierto de presentación, inicialmente programado para el día de ayer, se ha visto retrasado debido a la incompatibilidad de agendas de los distintos grupos que participan en el mismo. «El trabajo reúne a nueve de los doce grupos que ensayan en los locales municipales de música de Bikuña, Elbereth, The Nekrobabies, Vancouver, D-Pintxos, Katu Kale, Arraio, John Dealer & The Coconuts, One Way y Latido, son 42 personas en total y no es fácil juntarlas a todas», explican desde el colectivo, esperando poder determinar pronto una nueva fecha para la realización del concierto. No obstante, los vecinos ya pueden disfrutar del trabajo, que fue presentado el pasado 7 de diciembre en la casa de cultura y desde entonces se encuentra a la venta en los bares Oilarra, Kukue, Giroa, Karibe Zaharra y Maiatza al precio de 5 euros.

El disco aúna diversos estilos musicales, desde el punk, el rock and rol y el metal, hasta el pop, con letras en euskera, castellano e inglés. El trabajo ha sido producido entre Axular Arizmendiy los propios integrantes de Subeltza. Las grabaciones se desarrollaron en el estudio AME de Mutriku entre los meses de abril y mayo, la masterización se realizó en el estudio Doctor Master y las copias han sido llevadas a cabo por Rock Cd.

Sorteo del Ayuntamiento

El Ayuntamiento, que ha financiado el CD al igual que en su día hizo con los de Motxorrisimo y Zertan, sorteará varios ejemplares del disco de Subeltza entre quienes rellenen la ficha colgada para tal efecto en la web municipal www.legazpi.eus. El plazo está abierto hasta el 8 de febrero y dos días después se darán a conocer los ganadores.