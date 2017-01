Kepa Urzelai se despide de la política municipal tras cinco años y medio de andadura, cuatro como alcalde de Legazpi y la última etapa en la oposición. El concejal de EH Bildu hizo oficial su marcha durante el Pleno ordinario celebrado el miércoles, señalando que su renuncia respondía exclusivamente a motivos personales. «Han sido casi seis años trabajando en el Ayuntamiento, empezamos en 2011 logrando la Alcaldía de una manera que no imaginábamos, durante los cuatro años que hemos estado en el Gobierno hubo de todo, pero para mi ha prevalecido lo positivo, debo decir que también ha sido positivo el tiempo que he estado en la oposición, desde donde se aprenden muchas cosas», valoraba. «En mi vida personal hay en estos momentos nuevas personas y proyectos, de ahora en adelante seguiré desde fuera la política municipal, aunque sin duda, estaré en EH Bildu para lo que me necesiten», hizo hincapié. Las últimas palabras de Urzelai como concejal fueron para dar las gracias. «A todos los técnicos y trabajadores municipales, creo que en este tiempo todos hemos aprendido, principalmente nosotros de ellos y de su gran experiencia, al mismo tiempo hemos realizado un aprendizaje a nivel personal que nos ha hecho crecer como personas», declaraba. «También me gustaría dar las gracias al personal técnico y a los diferentes concejales que durante este periodo han estado en la Mancomunidad Urola Garaia, en Uggasa y en Sasieta, así como a los periodistas que están presentes en los Plenos, porque al fin y al cabo ellos son el camino para dar a conocer el trabajo que realizamos, y para terminar, quiero dar las gracias a los ciudadanos, por todo el apoyo que he recibido durante estos seis años, ha habido momentos más bonitos y momentos más difíciles, pero su apoyo ha sido muy importante», señalaba.

Con las elecciones municipales de 2011, Urzelai se convirtió en el quinto alcalde elegido democráticamente en Legazpi tras la dictadura franquista, además de ser el más joven, al haber jurado el cargo con 34 años, por delante de los 37 que tenía Juan Ramón Larrañaga en su momento. Accedió a la Alcaldía con mayoría absoluta (7 concejales de 13) y con el PNV (3 concejales), el PSE (2 concejales) y Hamaikabat (1 concejal) en la oposición. El cambio del sistema de recogida de residuos marcó indudablemente su legislatura de 2011 a 2015, durante la que también se materializaron, entre otros, la puesta en marcha del autobús urbano Junetorri, obras como la peatonalización de Kale Nagusia y la reurbanización de Aizkorri Kalea hasta la parroquia, el proceso de participación para un mejor aprovechamiento de los locales municipales del que derivó destinar Agirre Etxeberri para el uso de la musika eskola o la confección de un Plan Especial de Protección y Conservación del Patrimonio de Legazpi.

El miércoles, la alcaldesa Koldobike Olabide daba a Urzelai «las gracias por el trabajo realizado para el municipio», al mismo tiempo que le deseaba «buena suerte en esta nueva andadura de su vida». El concejal de Irabazi, Alberto Bezunartea, también le dedicaba unas palabras de agradecimiento. «Ser concejal es duro, se dedica mucho tiempo y prácticamente de manera altruista, presentarse al cargo tanto de concejal, como de alcalde, supone además tener que exponerte públicamente y te doy las gracias por haber sido valiente y haber dado ese paso», le transmitía. Desde el PSE, Óscar Valbuena quiso señalar que, al margen de las diferencias o coincidencias que hayan podido tener, todo aquel que se presenta a unas elecciones y es elegido por la ciudadanía merece un reconocimiento. «En lo que respecta al ámbito personal, motivo expuesto en la renuncia, te deseamos lo mejor», concluyó.