Marta Zabaleta presenta 'Goyescas'

Su gran talento como pianista la ha situado al frente de importantes proyectos musicales, la ha llevado hasta los escenarios más prestigiosos del mundo y sigue dibujando una brillante carrera internacional en su vida, «pero uno siempre es de donde es», reconoce Marta Zabaleta. Es por ello que compartir su nuevo disco con el público legazpiarra tiene un componente especial para ella.

El trabajo, titulado 'Goyescas', es en realidad una obra que lleva interpretando desde hace más de veinte años. Cada vez eran más las voces que le insistían en que la dejara grabada, dándole una perpetuidad más allá de su efímera interpretación en un concierto. Ello, unido al centenario del fallecimiento del propio compositor de la obra, Enric Granados, hizo que finalmente aceptara el reto. «Ha supuesto una gran responsabilidad», explica la legazpiarra, que en 2013 recibió nada más y nada menos que la Medalla Isaac Albéniz, con la que se distingue a los pianistas que difunden la 'Suite Iberia', una de las composiciones más complicadas de interpretar en los teclados. No obstante, Zabaleta apunta que «la dificultad de 'Las Goyescas' no ha sido menor para ella». No en vano, se considera la obra maestra del compositor y pianista Enric Granados. Fue creada en 1911 y su nombre hace referencia a la obra del pintor Francisco de Goya, de quien era un gran admirador. El trágico final de la vida de Granados estuvo muy ligado a ella. El compositor murió en 1916 a los 49 años de edad, cuando el barco en el que viajaba junto con su esposa fue torpedeado erróneamente por un submarino alemán en el Canal de La Mancha. Justamente regresaba de actuar en la ilustre sala Carnegie Hall de Nueva York, donde había cosechado un gran éxito con 'Las Goyescas'.

El destino hizo que el vínculo de Marta Zabaleta con Granados fuera más allá de las citadas 'Goyescas'. Y es que en 1901 Enric Granados creó la Academia de Música Marshall de Barcelona, que posteriormente fue dirigida por la pianista Alicia de Larrocha y en estos momentos por la propia Zabaleta, por expreso deseo de Larrocha. La legazpiarra, actualmente residente en Endaya, compagina las labores como directora de la academia barcelonesa con las de profesora de Musikene en Donostia.

Su propia aportación

'Goyescas' narra una historia de amor y de muerte en 'el Madrid de los majos y las majas' del siglo XVIII. Granados dio vida a dicha historia en una partitura de enorme complejidad técnica.

En opinión de Marta Zabaleta, una de las razones de tal complejidad se encuentra «en el carácter improvisador del autor, quien amaba la dificultad y la exuberancia», describe.

«El resultado es una 'fantasía' en la que el intérprete debe ayudar al oyente a no perderse en esa vorágine de notas y a entender las diferentes voces, múltiples en muchos casos, que estructuran los compases de la obra», señala. A ello se suma el hecho de haber escuchado interpretar «admirablemente bien» esta obra a su antecesora como directora de la Academia Marshall, Alicia de Larrocha, « lo que supone un peso para cualquier músico», comenta la legazpiarra, quien entiende y vive 'Goyescas' desde una visión romántica. Ese romanticismo se hace latente en su interpretación de la obra, convirtiéndose en una de sus particulares aportaciones.

Zabaleta, que recientemente regresó a Legazpi para disfrutar de las fiestas navideñas junto a su familia, señala que «siempre es estupendo» volver a estar entre las personas con las que creció y para las que siempre será 'Martita'.

Aquellos que quieran disfrutar de su nuevo disco podrán adquirirlo en el estudio 'Turarte' del creativo Txakel Urarte, situado en la calle Patrizio Etxeberria.