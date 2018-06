Aprobada la nueva Estrategia de Competitividad de Urola Garaia Representantes de todos los partidos dieron su opinión sobre el trabajo realizado para esta Estrategia. / DV EL DIARIO VASCO ALTO UROLA. Miércoles, 6 junio 2018, 00:31

Tras un año de trabajo la Estrategia de Competitividad de Urola Garaia ha visto la luz, tras aprobarse por unanimidad en la Asamble General de la Mancomunidad, celebrada el lunes en el Centro de Interpretación de la Antigua.

Comprobado el quórum, la Asamblea General de la Mancomunidad Urola Garaia dio comienzo su sesión con la aprobación por unanimidad tanto del acta de la sesión anterior como de la Cuenta General 2017, datos y detalles que dio a conocer el Interventor de la Mancomunidad, Fernando Arakama.

Según Arakama, la mancomunidad cumple con todos los objetivos de la norma de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se requiere: «no tenemos deuda; la estabilidad presupuestaria está asegurada, ya que tenemos un superávit de 36.802 euros, por lo que cumplimos; y por último la regla de gasto también la cumplimos», dijo.

Según el interventor, el presupuesto de 2017 finalizó con un remanente de tesorería positivo para gastos generales de unos 361.350 euros, a los que se incorporaron los créditos del ejercicio 2017 con valor de 185.405 euros, «por lo que queda un remanente neto, utilizable, de unos 175.000 euros aproximadamente. En una ejecutiva anterior se estimó que este superavit podía ser excesivo, ya que el objetivo de los presupuestos es gastarlos donde se dota, y se optó por utilizar parte en disminuir las aportaciones municipales aprobadas en los anteriores presupuestos; unos 60.000 euros. Aún así quedarían unos 118.000 euros disponibles para necesidades», explicó.

Estrategia

El punto fuerte de la Asamblea fue la aprobación de la Estrategia de Competitividad de Urola Garaia, que explicó con detalle la Presindeta de la Comunidad Koldobike Olabide. Este plan estratégico, que consta de 170 páginas, es el resultado de un año de trabajo, en el que han tomado parte diferentes agentes de la comarca como personas representantes de empresas, políticos, sindicatos, Diputación, Ugle, Ugisa, Uggasa, industrialdea o Lanbide. En este documento se recoge la introducción a la estrategia de competitividad, un diagnóstico de situación, la misión, visión y valores; un plan de acción que se desarrollará con posterioridad; y un modelo de gobernanza.

«La visión de la estrategia, que tiene una visión a 2030, es que Urola Garaia sea una comarca que manteniendo su vocación industrial aprende, innova y crea oportunidades de desarrollo para todas sus personas, fruto de la fortaleza y dinamismo de su capital social. La comarca mantendrá su posición competitiva mediante el buen desarrollo de su potencial endógeno, esto es, de su situación geoestratégica, recursos naturales y capital humano y social, además de un carácter abierto y colaborativo con otras comarcas, niveles institucionales y agentes especializados para el establecimiento de alianzas. Seremos una comarca bien conectada en 2030, con una economía especializada, diferenciada y capaz de generar empleo de calidad», explicaba la presidenta.

Según dieron a entender en el acto, los valores compartidos a nivel de comarca son el compromiso y la colaboración, la apuesta por las personas y el aprendizaje a lo largo de la vida; el compromiso social con la igualdad de género; una economía competitiva, igualitaria, participativa, inclusiva y sostenible; la innovación, creatividad y transformación digital; la iniciativa y la cultura emprendedora.

Trabajo en equipo

Finalizada la presentación de la estrategia, un representante por cada grupo político tuvo opción de valorar el trabajo realizado, analizando impresiones. Unai Orbegozo, representante de Irabazi fue el encargado de abrir la ronda, en la que quiso puntualizar algunos aspectos de los ya comentados: «dentro del trabajo realizado creemos que es importante y necesario darle un enfoque de igualdad de género a todas la políticas económicas y sociales que se dan en la mancomunidad, y van a tener todo nuestro apoyo; la sostenibilidad y la ecología también han estado muy presentes en todo momento y deben ser premisas que no pueden faltar. Creemos que este estudio es totalmente positivo y tiene un a gran camino en adelante; vamos a seguir trabajando».

Mikel Serrano, representante de PSE quiso destacar el gran trabajo realizado por una compañera de partido y mostrar su desacuerdo ya que no había sido llamada a comparecer en la mesa, solicitando que su intervención fuera la última; petición que fue desestimada por la presidenta dando, eso sí, la opción de que fuera dicha compañera la portavoz de su partido en ese momento. Tras la solicitud denegada Serrano comenzó su intervención realizando una histórico en cuanto a cómo surgió la idea de redactar la estrategia: «recordemos una comarca en 2008 marcada industrialmente, con un turismo que no existía y cada municipio hacía la guerra por su cuenta. Después de aquello se entendió que teníamos que ir de la mano. Un antes y un después lo marcó el cierre de Arcelor Mittal y en este sentido es 2016 el que marca la diferencia para poder llegar a este punto. Hasta entonces había sido difícil aunar la colaboración de las diferentes administraciones, pero en aquel momento nos alineamos; fue algo positivo y a posterior se empezó a hablar sobre la idea del plan estratégico industrial de la comarca», explicó. «Las aportaciones del PSE se han incorporando, (...) y gracias a ellas hemos hecho incidencia en la importancia de incrementar el nivel de cualificación profesional de las personal desempleadas de la comarca, que son las personas (con baja o muy baja cualificación) que más dificultades están teniendo al acceso en el mercado laboral y que en este caso son especialmente las mujeres», argumentó.

Las representante de EH Bildu, Oihane Zabaleta, quiso destacar todo el trabajo y esfuerzo que queda por delante y la importancia de exprimir al máximo este último año de legislatura: «en este último año de legislatura se pone en marcha un nuevo proceso que es el de pasar del enfoque político a uno más técnico, más social, llegando a los técnicos de los ayuntamientos, asociaciones, representantes de empresas, al ámbito educativo... y todos los agentes socioeconómicos con los que contamos. Hemos conseguido un acuerdo entre todos los partidos políticos, a pesar de nuestras diferencias y de las complicaciones surgidas, pero ahora no podemos perder el tiempo», dijo. «En cuanto al término Gobernanza, tenemos dudas de que pueda funcionar y no sabemos si seremos capaces. Esto quiere decir que tenemos que cooperar y va a ser una complicado porque entraremos en época electoral; pero tenemos esa responsabilidad y tenemos que empezar a construir».

En último lugar Jon Luqui, representante del PNV tomó la palabra destacando el trabajo hecho por todos y cada uno de los participantes del proceso. «Todos hemos hecho un buen trabajo, pero me gustaría subrayar la participación del Ayuntamiento de Ezkio en este proceso, porque es importante que a nivel estratégico estén mirando a Urola Garaia», apuntó. «Los políticos no podemos ser un factor de no competitividad. Es un virus que tenemos metido en esta comarca desde hace años. Perdemos el tiempo en tonterías tremendas y la gente lo que nos pide es que nosotros tampoco seamos un estorbo. Entonces asumiendo nuestro papel de dinamizadores, la parte política y técnica es la que tenemos que arrancar. La vigencia del plan son tres años, pero habrá que ir incorporando cosas. No tenemos que dormirnos en los laureles. Este plan es como una partitura y nos corresponde a nosotros hacer música», finalizó.