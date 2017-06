Seis Tesoros Escondidos de Urola Garaia en los próximos tres meses

A mediados de mayo volvieron los Tesoros Escondidos con más de cincuenta visitas guiadas a los distintos rincones de las comarcas de Debagoiena, Urola Erdia y Urola Garaia. Durante este primer mes han sido diversas las visitas con las que ha arrancado el programa y vista al próximo trimestre, a lo largo de junio, julio y agosto, los interesados podrán descubrir seis rincones de Urola Garaia, entre otras opciones.

El programa da opción a conocer en profundidad el proyecto Tierra Ignaciana en la cabecera del Camino Ignaciano entre Azpeitia (Loiola) y Manresa, mediante más de 55 visitas guiadas repartidas en más de veinte recursos distintos de las comarcas de Debagoiena, Urola Erdia y Urola Garaia. El eje principal de estas visitas gira en torno a la figura de San Ignacio de Loyola y su época, el S. XVI. Además este año, se podrán recorrer las etapas del Camino Ignaciano tanto de día, como de noche.

«Los Tesoros Escondidos brinda la oportunidad al visitante de conocer, observar e interpretar recursos históricos, artísticos y culturales fuertemente ligados a nuestro territorio y que habitualmente no son susceptibles de ser visitados, bien porque no se encuentran abiertos al público o bien porque no hay recursos humanos y/o materiales que los puedan enseñar. Es decir, además de visitar las joyas de la corona (el Santuario de Loyola, la Ermita de La Antigua, el Santuario de Arantzazu) que habitualmente se pueden visitar, proponemos al visitante llegar a otras pequeñas joyas pero no menos valiosas que de otra forma no podrá disfrutar», explican desde el área de Turismo de la Mancomunidad.

Esta propuesta es pionera puesto que tres comarcas del interior de Gipuzkoa se unen para articular y comercializar un atractivo producto del ámbito turístico cultural, reforzando la continuidad del producto a lo largo de todo el año.

El programa fue desarrollado en el año 2013 como experiencia piloto, y teniendo en cuenta la buena acogida que tuvo tanto en número de participantes como por el grado de satisfacción de los mismos acerca de lo vivido, se ha creado esta cuarta edición, ofreciendo nuevos espacios a visitar, nuevas visitas y adentrándose por primera vez de noche en el Camino Ignaciano.

Nuestros Tesoros

Son todos los segundos fines de semana de cada mes los elegidos para llevar a cabo las visitas y la intención no es únicamente la de que se acerque el turismo sino que también la de acercarse a los propios habitantes de las localidad a fin de conocer mejor el patrimonio.

Las visitas comenzaron a llevarse a cabo en el mes de mayo y continuarán hasta finales de año, pero en esta ocasión hemos querido fijarnos en los próximos tres meses, durante los cuales Urola Garaia dará la oportunidad de conocer seis de sus lugares o actividades más especiales.

Comenzando por junio, el día 10 San Martín de Tours (Urretxu) abrirá sus puertas; y el día 11 se podrá realizar un pequeño tramo del Camino Ignaciano a caballo partiendo de Legazpi. En julio, el día 8 la Casa Torre Legazpi y la parroquia de Santa María de la Asunción nos descubrirán sus secretos; y el 9 podrá realizarse un recorrido guiado por el Camino Real de Urretxu. Finalmente, el día 12 de agosto podrá volver a llevarse a cabo un tramo del Camino Ignaciano a caballo; y el 13 el caserío museo Igartubeiti abrirá sus puertas.

Por otro lado, y como novedad, este año se podrán recorrer las etapas del Camino Ignaciano tanto de día, como de noche. La primera etapa se llevará a cabo de noche el día 8 de julio; y la segunda (también de noche) el día 22 de julio.

Se recuerda que para tomar parte en las visitas guiadas es necesario reservar con anterioridad y esto se podrá hacer hasta las 12.00 horas del viernes anterior a la visita. La mayoría de las visitas tienen un precio de 3euros por persona, pero debido a la gran variedad de este año se recomienda consultarlo en la web www.tierraignaciana.com. Asimismo, para obtener más información, conocer el programa anual completo o reservar las visitas escribir a info@tierraignaciana.com o llamar al número de teléfono 943722042.

El programa Los Tesoros Escondidos también cuenta con una oferta especial para grupos de mínimo 15 personas en la que se ofrece el mismo programa a la carta (visita, fecha y hora acordada). Este programa ha sido desarrollado y se gestiona desde la Mancomunidad de Debagoiena, Iraurgi Berritzen (Agencia de Desarrollo de Urola Erdia) y Uggasa (Agencia de desarrollo de Urola Garaia). También cuenta con la ayuda del Departamento de Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno Vasco.