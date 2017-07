A vueltas con el campo de fútbol 7 El concejal de Deportes responde que dada la «imposibilidad de contar con inversión adicional por parte de terceros, no estamos en disposición de abordar la inversión»El presidente saliente de la UDA, Adrián Merino, pidió «que se cumpla el compromiso de hacerlo» JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Viernes, 14 julio 2017, 00:10

El tema de la realización del campo de fútbol 7 para los equipos de participación volvió a salir en la asamblea de socios de la UDA. El presidente saliente, Adrián Merino, señaló que «si el gobierno municipal entiende y comparte nuestro modelo, y cree en un fútbol para todos y todas, independientemente de su calidad, y si además adquiere públicamente el compromiso de hacer un nuevo campo de fútbol, que se haga. No vale no hacerlo por lo que haya sucedido en el asunto del polideportivo. Y si no hay presupuesto para esto, pues nos endeudamos un poco y ya lo pagaremos. Como se hace cuando interesa». Merino señalaba que «si no hay un campo de fútbol adicional, de cara a la temporada 2018-19, gran parte de los equipos de participación, unos 150 niños, no podrán jugar al fútbol».

«Diversificación»

El concejal de Deportes del Ayuntamiento atxabaltarra, Mikel Uribetxebarria, quiere aclarar sobre el tema que «la promoción del deporte de participación es un aspecto totalmente compartido por este Ayuntamiento y apoyamos totalmente la iniciativa de la UDA en este sentido. No podemos dejar a ningún atxabaltarra sin sitio para que pueda practicar el deporte que le interese. Apoyamos una diversificación de las modalidades deportivas, pero la realidad es que actualmente el fútbol es el que más interés suscita. Además de fomentar otras modalidades, es necesario dotar de las instalaciones necesarias en función de las necesidades de cada modalidad, a fin de asegurar que nuestros jóvenes atxabaltarras practican deporte, independientemente de la modalidad escogida». Pero añade que «la necesidad se plantea como una instalación abierta, no para uso exclusivo de los clubes, ubicada en la zona verde frente al polideportivo, zona que planteamos para uso recreativo y de ocio pero abierto a todo el público».

En cuanto a la financiación comenta que «de cara a abordar la inversión del campo de futbol 7 la UDA se prestó a financiar un tercio de la misma y a sondear la posibilidad de buscar una financiación adicional por parte de la federación. Se trata de un planteamiento generoso por parte de la UDA y lo seguimos entendiendo así, y que demuestra la necesidad de la inversión. Por ello desde el Ayuntamiento pusimos sobre la mesa el compromiso de financiar un tercio y a buscar otras vías de financiación en la administración. Desgraciadamente las gestiones realizadas por la UDA y el Ayuntamiento, con la federación y Diputación respectivamente no han fructificado».

Uribetxebarria añade que «el proyecto del campo de fútbol redactado por el ayuntamiento arroja un presupuesto de 380.000-400.000 euros dependiendo de la propuesta. Con los compromisos adquiridos por UDA y Ayuntamiento y una vez confirmada la imposibilidad de contar con inversión adicional por parte de terceros, no estamos en disposición de abordar la inversión». Termina señalando que «ahora hay que revisar el proyecto para principalmente reducir su coste y buscar financiación adicional. La buena gestión que está realizando la UDA, merece que desde el ayuntamiento hagamos el esfuerzo de dotar de las infraestructuras necesarias, en este caso el campo de futbol-7».