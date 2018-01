«Vitoria atrae población porque es una ciudad que ofrece oportunidades» Unai Martín, doctor en Sociología por la UPV, destaca que el aumento significativo de la cifra de extranjeros, en un 6%, «es síntoma de la mejoría económica que vivimos» JUAN CARLOS BERDONCES VITORIA-GASTEIZ. Viernes, 5 enero 2018, 00:38

La capital alavesa ha aumentado la población durante el último año en 2.231 personas hasta alcanzar los 250.051 habitantes. En el padrón de Vitoria hay 1.383 extranjeros más y también 848 residentes de nacionalidad española. El incremento es más significativo en el colectivo de inmigrantes, en concreto de un 6%, un porcentaje que no se registraba desde 2010. Esta ciudad ahora «atrae población, nacional y extranjera, como el conjunto de Euskadi. Es una tierra que ofrece oportunidades», asegura el doctor en Sociología por la UPV/EHU Unai Martín.

La situación económica «ha mejorado» con respecto a ese citado año 2010 cuando la crisis comenzaba a golpear con fuerza, aunque Euskadi la sufrió con mayor virulencia a partir de 2012. Precisamente desde entonces, y hasta 2015, el número de extranjeros en Vitoria siempre había ido a la baja, hasta que en 2016 cambió la inercia, con un aumento en la población inmigrante de 410 personas. En 2017 los indicadores económicos «han sido positivos en nuestro territorio y la gente busca empleo y mejorar sus condiciones de vida en estos lugares. Es lógico».

A juicio de Martín «en el momento en el que Vitoria, y el País Vasco en su conjunto, deje de atraer a población extranjera, tendremos un problema y no será en absoluto un buen síntoma». Porque en los próximos años «habrá un importante número de trabajadores que dejarán de serlo, que se jubilarán, y esos puestos hay que reemplazarlos». Y según este profesor universitario «en la población actual autóctona no hay suficiente número de personas para cubrirlos si no contamos con los que pueden llegar de fuera. Hay menos jóvenes».

Este desequilibrio, explica, resultará imposible corregir -en el plano laboral-, si no fuera por la contribución de los inmigrantes.