El viento alcanzó los 110 km/hora Un gran árbol de unos 15 metros de altura cayó sobre el paseo y el bidegorri hacia Eskoriatza. / JOXEBI JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Domingo, 8 abril 2018, 00:36

Las rachas de intenso viento volvieron a ser protagonistas en el municipio atxabaltarra en la madrugada del viernes al sábado. Y es que según datos de Aemet, se llegaron a rebasar por momentos los 110 kilómetros por hora en algunos puntos del municipio.

Aunque los desperfectos no han sido tan grandes como los acaecidos el 13 de febrero del pasado año, lo cierto es que en algunas zonas del municipio, por su situación así como en ciertas anteiglesias, se hizo notar con mayor intensidad como señalaba algún vecino «durante toda la noche el viento ha azotado con una fuerza increíble. Casi no he podido dormir porque el viento movía las puertas de la habitación y parecía que se iban a acabar abriendo como ya sucedió sobre todo en el año 2003, cuando fue tan fuerte que rompió los anclajes y abrió las puertas exteriores».

Al no trabajar en sábado la policía municipal y estar cerrado el ayuntamiento, resultó complicado hacer un balance de los daños que produjo este viento.

Recordó a los de otros años

A pesar de ello hay datos que confirman esa fuerza que superaba por momentos esos 110 kilómetros por hora. Debido a ello cayó un gran árbol de unos 15 metros de altura, que cortó tanto el paseo peatonal como el bidegorri a la altura del antiguo hotel Mendigoia. Pero además hubo roturas en algunas vallas, cayeron tejas en alguna vivienda, en las carreteras hacia Urkulu y algunas anteiglesias se podían ver ramas y árboles con ellas colgando, el viento tiró vallas de varias obras del municipio y arrastró pivotes y contenedores. Esas rachas de viento, que no han afectado en esta ocasión a las viviendas y mobiliario urbano como sucedió en 2003, 2005 y 2017, lograron que, en algunos momentos de la madrugada, a los vecinos les hicieran recordar las situaciones padecidas en aquellos tres años.