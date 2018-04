Victoria sufrida y por la mínima ante el Touring El División de Honor solo pudo marcar dos goles a un equipo que había encajado 125 en 29 partidos. / JOXEBI El equipo de la División de Honor Regional sumó los tres puntos aunque lo pasó mal al final del duelo | «Competimos al mismo nivel que el rival que tenemos enfrente. Si es bueno jugamos bien y si no, mal», resume el entrenador atxabaltarra JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Martes, 1 mayo 2018, 00:30

Victoria muy ajustada del equipo de fútbol de la División de Honor Regional de Aretxabaleta ante el colista de la clasificación, el Touring. Tan solo fueron capaces de ganarles por 1-2. Una de las derrotas más amables que ha encajado el equipo de Errenteria en los 30 partidos que se han disputado hasta la fecha. Y es que en los 29 partidos anteriores había encajado la friolera de 125 goles, y tan solo había conseguido marcar 10.

Ello confirma un hecho que se ha venido produciendo durante toda la temporada con el equipo atxabaltarra. Con los equipos teóricamente más fuertes responden mejor que frente a los teóricamente más débiles.

Es cierto que una semana más el entrenador atxabaltarra, Iñigo Vélez de Mendizabal, no pudo contar con todos sus jugadores, unos por lesión y otros por sanción. No fueron de la partida Beñat, Urko, Olabe, Eraña y Josu. Este último no pudo salir de inicio por problemas en el cuello.

El primer tanto lo marcó Urcelai en el minuto 10 y el 0-2 lo materializó Aitor Pérez en el minuto 40, de falta. Además, en el minuto 20 y tras haber dado la asistencia del primer gol a Aitor Pérez, Bautista se resintió de un golpe en la cadera y tuvo que ser sustituido por Unanue, pensando en que pueda estar recuperado para enfrentarse el próximo domingo en Ibarra al Bergara. En este período, los atxabaltarras dispusieron de varias ocasiones de gol, mientras que los locales no llegaron con peligro a la portería atxabaltarra.

Con una primera parte discreta, los atxabaltarras fueron capaces de ponerse 0-2 en el marcador. Sin hacer un partido brillante hasta ese momento, ni el Touring tampoco. Pero en la segunda parte, los atxabaltarras encajaron un gol y pudieron llegar incluso a recibir el que sería el del empate.

La segunda parte del equipo del Alto Deba fue de puro trámite y loe peor de todo es que se les pudo complicar. Fueron 45' para olvidar. El equipo se relajó, lo que hizo que encajaran el 1-2 y, como comenta Iñigo, «lo mejor de todo es que al final ganamos, porque podían habernos empatado. Y este era un rival que todo el mundo le mete goles pero les sale un partido así y nosotros somos un rival muy propicio para que este tipo de contrincantes nos compliquen las cosas».

«Nos contagiamos»

Vélez de Mendizabal valoraba tras el encuentro que «este partido confirma lo que viene siendo la tónica de todo el año. Contra los de arriba competimos de mejor manera y contra los de abajo, no. Yo creo que nos amoldamos un poco al rival en todo momento. Cuando nos hemos enfrentado a los de arriba nos hemos adaptado a su ritmo y cuando nos hemos visto las caras con los de abajo... Ahí están los resultados, son muy variados. Perdimos contra Beti Gazte o el Añorga y empatamos los dos partidos frente al Urola.

Iñigo cree que «quizás es la razón de porqué somos un equipo poco goleador y porqué estamos donde estamos. Porque nos adaptamos al juego del rival. Somos muy irregulares. Cada vez estoy más convencido de que nuestro peor rival somos nosotros mismos».

Por último, para el partido frente al Bergara, el técnico Vélez de Mendizabal podrá contar con casi toda su plantilla, a excepción de Eraña y Gorka. Debido a esta circunstancia, los jugadores Yago y Unanue jugarán el próximo fin de semana con el segundo equipo, que se está jugando algo tan importante como poder mantener la permanencia en su categoría.