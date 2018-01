Uxue Arcelus Lasa, ganadora de la tercera edición de la beca 'Karmele Igartua' Arcelus, en la primera fila, con camiseta de rayas; a su izquierda, Olaizola y otros asistentes al acto. El estilo literario que se había elegido era el de guiones para cortometrajes y se han presentado 20 trabajos JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Domingo, 14 enero 2018, 11:04

El acto de entrega de la tercera beca 'Karmele Igartua' tuvo lugar en el salón Zaraia del Arkupe atxabaltarra. La ganadora de este año fue la donostiarra Uxue Arcelus Lasa. Recibió el premio consistente en 2.500 euros de manos del alcalde atxabaltarra. En esta ocasión, para optar a la beca había que preparar un guión para un cortometraje.

Esta beca la organiza el Ayuntamiento de Aretxabaleta junto con Idazle Eskola, y han contado con la colaboración de Ekide Koop, Copreci Koop y Laboral Kutxa. Además, hubo un accésit que se lo llevó la que fuera ganadora de la beca el año pasado, Alaitz Olaizola -quien ganó en la segunda edición, sobre el tema de teatro-.

Tanto la ganadora de la beca como la del accésit tienen la opción de matricularse en un curso o módulo de Idazle Eskola que se imparte en Bergara, valorado en 1.200 euros cada uno.

Pako Aristi, escritor y profesor de Idazle Eskola y miembro del jurado que concedió la beca, habló a los presentes y explicó un poco cómo se decidió la entrega del premio y las cuestiones que se valoraron.

Para esta edición se han presentado 20 trabajos, 18 de los cuales eran para cortometrajes de ficción y dos eran documentales.

Una historia parisina

Era la primera vez que Arcelus se presentaba a esta beca y, una vez recibido el premio, comentó que no tenía conocimiento de su existencia. «Una amiga mía vio que para poder optar al premio de esta beca en esta edición había que realizar guiones para cortometrajes y, como yo me dedico a esto, me mandó la convocatoria. Pensé, bueno, por intentarlo», explicó.

El título del guión para el cortometraje que presentó se titula 'París'. Y como ella misma cuenta, trata sobre «la vida de una señora de unos 50 años que es cartera y trabaja en Euskal Herria. Es una señora que vive sola, con sus gatos, que tiene una vida solitaria y monótona, y reparte el correo por las casas. Un día le llama la atención una postal que viene de París y se empieza a interesar por esa ciudad. Dicha postal es enviada cada semana a una madre por su hijo. Es a partir de este momento cuando la protagonista empieza a pensar que la vida en París es mejor, más atractiva y glamurosa. Así pues, decide planear un viaje o un posible cambio de vida. En definitiva, trata de un viaje interior de ella, de pequeños cambios que le dan una alegría, cuando parecía que todo era triste».

Por ahora el cortometraje no se va a llevar a cabo porque, tal como explica Arcelus, «los estudios no me dejan, aunque tengo la intención de hacerlo en un futuro».

En la actualidad Arcelus está estudiando un master en Gestión Cultural en Barcelona. Antes había estudiado dirección de cine también en la ciudad condal.

Trabajos de gran calidad

Tere Irastorza, de Idazle Eskola, señalaba tras la entrega de la beca que «todos los trabajos que se han presentado son de una gran calidad. Ha habido un gran nivel. Las obras estaban muy bien planteadas».

La segunda edición de la beca Karmele Igartua, la del pasado año, versaba sobre la realización de una obra de teatro. Y se optó porque alumnos de Kurtzebarri eskola la representaran, como así lo hicieron, durante tres días a finales del pasado mes.

Pero en este caso, el cortometraje ganador, en principio, no se realizará. Como señala Irastorza «se planteó que tanto el Ayuntamiento de Aretxabaleta como Idazle Eskola intenten encontrar ayudas para que se pueda llevar a cabo el cortometraje ganador. Pero en principio el premio era para que se realizara el guión».

Para la cuarta edición se ha pensado que el género literario que se plantee sea la poesía, que era el que más utilizaba Karmele Igartua.