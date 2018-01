Urtaran justifica el retraso del parking del HUA por la lluvia Cientos de conductores hacen uso del parking, pese a que aún no esté asfaltado. / BLANCA CASTILLO La construcción de 182 plazas arrancará cuando el tiempo permita el acceso de las maquinas al solar de Beato Tomás de Zumárraga ANDER CARAZO VITORIA-GASTEIZ. Sábado, 6 enero 2018, 00:23

Las máquinas accedieron hace once largos meses a la parcela situada entre las calles Beato Tomás de Zumárraga y Francisco Leandro de Viana, donde inicialmente se iba a levantar el instituto Mendebaldea, para rellenarlo con roca y con el objetivo de asentar el terreno. Allí se pretende instalar un parking provisional para 182 coches y así cubrir el enorme déficit de plazas que ha originado la construcción del nuevo edificio de servicios centrales del Hospital de Txagorritxu que en tres años albergará las nuevas urgencias, 19 quirófanos y las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Sin embargo, 5 meses después de que se cerrase de forma definitiva el antiguo aparcamiento principal, todo sigue igual y las alternativas para estacionar siguen siendo limitadas. Porque, si bien el Gabinete de Gorka Urtaran adjudicó la obra en noviembre, las lluvias e incluso la nevada de principios de diciembre han retrasado su arranque.

Por eso, un expediente del Ayuntamiento respalda que sus obras queden «suspendidas» hasta el próximo 1 de marzo por lo que no estarían finalizadas hasta el mes de mayo. Sin embargo, según subrayan portavoces del equipo de gobierno, esto no significa que no se vaya a empezar la reforma hasta esa fecha, ya que se aprovechará en cuanto las condiciones climatológicas sean «idóneas» para permitir el acceso de la maquinaria y el inicio de estos trabajos.

Entrada imposible

La obra fue adjudicada a la empresa constructora Balgorza por 270.973,11 euros (IVA incluido) que se comprometió a completarla en 75 días. Pues resulta que tres días antes de que arrancasen los trabajos, el 1 de diciembre, la empresa contratista acudió para comprobar el estado del solar.

«La superficie de la parcela estaba cubierta de nieve y se observaban grandes charcos de agua en la subbase del futuro aparcamiento en superficie, lo que hacía inviable e imposibilitaba la entrada de la maquinaria», se lee en el documento.

Al parecer, esta situación no ha mejorado a lo largo de este último mes y, por esa razón, se solicitó por parte de la empresa vitoriana «la suspensión de la iniciación de la ejecución del contrato». El equipo de gobierno finalmente dio su visto bueno a esta petición el pasado viernes en base a los informes de los técnicos municipales que respaldan esta decisión.

1,1 hectáreas

Pese a que sobre el papel se señale marzo como fecha de inicio para la reforma, los portavoces del PNV insisten en que ésta podría comenzar antes. «A tal efecto, la Junta de Gobierno Local acordará el levantamiento de la suspensión y se suscribirá el acta de comprobación del replanteo para el inicio de las obras», apuntan.

El solar tiene 1,1 hectáreas y es propiedad del Ayuntamiento de la capital alavesa. Este permanecía vacío desde que, a principios de la década de los noventa, se acabaron de levantar los edificios contiguos.

Las críticas sobre los problemas para aparcar en las inmediaciones de Txagorritxu son una constante. Una situación que afecta tanto a los vecinos como a los usuarios del centro hospitalario. De hecho, algunos conductores se atreven a aparcar en el barrizal que es ahora la parcela entre Beato Tomás de Zumárraga y Francisco Leandro de Viana.