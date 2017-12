The Upper Room dará un concierto de 'euskal gospel', mañana en Torresoroa Grupo. The Upper Room será un quinteto en Antzuola. La actuación del quinteto comenzará a las siete de la tarde y se inluye dentro del ciclo que recorre Euskal Herria DV ANTZUOLA. Viernes, 22 diciembre 2017, 08:39

The Upper Room visita por primera vez Antzuola para presentar su espectáculo de 'gospel euskaldun', y lo hace dentro del XII Ciclo Gospel que recorren Euskal Herria en estas fechas. «Estamos encantados de ofrecer nuestra actuación en Torresoroa mañana a las siete de la tarde», admiten los miembros del grupo.

Formado por Mikel San José a la voz principal, Santi Romano, Olatz Otxoa y Karlos Etxaniz a los coros e Iñaki Miguel al piano, The Upper Room, que se presenta en Antzuola en formato quinteto, realizará una actuación en la que interpretarán muchas de las composiciones de su nuevo trabajo discográfico, 'Aleluia', así como algunos de los más emblemáticos temas de la historia de la música gospel. No faltarán temas propios como 'Mesedez', 'Jaunaren Hitza' o 'Kebar Ibaiaren Ondoan', así como versiones de 'Amazing Grace' o 'Down By The Riverside', aunque «también hemos euskaldunizado algunos otros temas tradicionales, como 'Oh Happy Day', bautizada como 'Egun Alaia'», revelan.

Tras la actuación de Antzuola, cantarán en Beasain el martes a las 19.00 horas en formato septeto, y en Bergara el jueves 4 de enero a la misma hora en formato dúo.

La música gospel es la música religiosa que surgió de las iglesias norteamericanas en el siglo XVIII y que se hizo muy popular durante la década de 1930. Como añade Iñaki Miguel, «en las iglesias cantaban rezando o rezaban cantando» y el góspel fue la identificación de su sentir religioso. Incluye también la música religiosa compuesta y cantada por cantantes cristianos independientemente de su etnia. «Defendemos a capa y espada el formato dúo dentro de la música góspel, siendo conscientes de que aquí se relaciona el góspel con los formatos corales afroamericanos», subrayan ambos músicos.

«Nos gusta hacer pedagogía en este sentido, y durante el concierto haremos algunas aportaciones sobre la historia de este estilo musical: los diferentes formatos dentro del góspel, así como el góspel blanco y el góspel negro, ya que ambos son igual de legítimos y originarios», sentencia Iñaki Miguel, pianista y arreglista del grupo.