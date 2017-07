Túneles en los que la luz brilla por su ausencia Hoy el día estará soleado y caluroso por la mañana y primeras horas de la tarde, y con viento del sur. Durante la tarde el viento girará a norte y aparecerán nubes. Temperaturas entre 19 y 38ºC. Martes, 18 julio 2017, 00:05

::ANTZUOLA. «En el tramo del trenbide que va desde Antzuola hacia Descarga, hay varios túneles en los que no hace muchos años se instaló luz eléctrica. Llevamos ya varios meses que dicha luz brilla por su ausencia. Hay rumores en la calle que dicen que la Diputación se ha hecho cargo de su mantenimiento; si esto es verdad, el inicio no es nada favorable. Si en cada avería el técnico correspondiente tiene que venir desde Donostia... El refrán sería 'apaga y vámonos', pero apagados ya están», nos decía un vecino de Antzuola. Sobre este mismo tema una vecina del mismo municipio nos comentaba que «es una pena que después de la excelente labor que se realizó hace unos años en el acondicionamiento de la antigua vía del tren, no se hagan los esfuerzos necesarios para mantener este paseo en óptimas condiciones», nos transmitía.