«Seguimos sin saber a estas alturas cuál es el proyecto estratégico de futuro del PNV»

Los concejales de EH Bildu que han llegado a formar parte de la actual corporación municipal. / DV EH Bildu hace una valoración de los dos primeros años de la actual legislatura JOXEBI RAMOS eskoriatza. Martes, 4 julio 2017, 00:36

EH Bildu quiere hacer un balance de los dos primeros años de legislatura reconociendo que el inicio de la legislatura «no fue fácil». El PNV, partido que más votos obtuvo en las elecciones, «priorizó el pacto con Anteiglesias para dar estabilidad a su gobierno, dejando de lado la opción de dar cabida en ese equipo de gobierno a otras opciones políticas, lo cual sí se había hecho en legislaturas anteriores. A partir de ahí el PNV quiso dar su impronta a la gestión, tratando de forma, casi obsesiva, de deshacer mucho de lo hecho en años anteriores en diversos temas como residuos, despeatonalización de la calle de los conos de otro, retirada de los Axtrokis sin consultar a los comerciantes o la eliminación de los acuerdos de colaboración con agentes culturales y sociales». Además, resaltan que en los dos años se han dedicado a la gestión ordinaria del municipio, «aspecto que conlleva mucha dedicación, es cierto, pero seguimos sin saber a estas alturas cuál es el proyecto estratégico de futuro que el PNV tiene para este pueblo».

El pasado año se abrió una puerta hacia la colaboración con EH Bildu. «Sí, se ha trabajado en abrir puertas para la colaboración. Dicha colaboración se concretó en la aprobación de los presupuestos. EH Bildu ofreció su abstención a cambio de la introducción de diversas partidas encaminadas a desarrollar temas determinantes para nuestro pueblo como son por ejemplo la creación de la mesa de comercio o el estudio de la precariedad económica en la que están inmersas demasiadas familias. También se adoptó «un compromiso para poner en marcha un proceso participativo dirigido a la ciudadanía con vistas a elaborar unos presupuestos para el 2018 más ajustados a la realidad y necesidades de los eskoriatzarras», señalan.

Sin embargo aclaran que «tenemos la impresión de que el equipo de gobierno no pone toda la carne en el asador en estos temas, no ejerce de tractor, y que por tanto, estos compromisos adquiridos costarán cumplirlos. Desde EH Bildu estamos haciendo nuestras aportaciones, pero los responsables políticos de cada área son quienes deben liderar estos temas. A cambio nos ofrecen más y más apariciones en prensa. En más de una ocasión nos hemos enterado de los planes de intenciones del Ayuntamiento por la prensa antes que en las propias comisiones. El trabajo debe hacerse en las comisiones de trabajo y no de forma unilateral. Las fotos, después».

Planes a partir de ahora

En cuanto a los planes, a partir de ahora para lo que resta de legislatura señalan que «EH Bildu, tras consultar con sus bases, apuesta por seguir trabajando en una oposición constructiva. Pero para eso necesitamos saber qué quiere este equipo de gobierno para nuestro pueblo cara a futuro, a nivel urbanístico, social, comercial y cultural. La desorientación debe terminar. EH Bildu tratará de terminar con esta situación incidiendo en la labor de oposición. EH Bildu concurrió con un programa electoral apostando por un pueblo mejor para todos y todas, más sostenible, solidario, justo y euskadun», recuerdan.