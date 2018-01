Proyecto de EH Bildu para Txarapea Se pantea realizar una zona más dinámica en esta campa. / JOXEBI La idea se ha basado en dos objetivos: unir el barrio con el centro y dar una salida integral a la parcela que queda debajo del mismo JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Jueves, 11 enero 2018, 00:07

En noviembre del pasado año, EH Bildu mostró los resultados que había realizado en una encuesta para saber qué es lo que querían hacer los vecinos de Txarapea con su zona. Se dieron entonces varias opciones para diferentes lugares del barrio.

Ahora EH Bildu presenta unas propuestas concretas para realizar basándose, como señalan, en «dos objetivos que han sido los que nos han empujado a presentar este proyecto. El primero, unir Txarapea con el centro y dar una salida integral a la parcela que queda debajo de Txarapea. La conexión que tiene Txarapea con el centro no es la deseada. Eentre otras cosas, hay algunas familias que se están yendo a vivir al centro y otra mucha se desplaza hasta allí en coche».

El segundo de los objetivos tiene que ver con el gran parque que se encuentra en el barrio. EH Bildu cree que «el parque es un lugar muy importante y merece la pena aprovecharlo al máximo. Por todo ello nos pusimos en contacto con algunos expertos e hicimos un intercambio de ideas. De ahí nació este proyecto que tiene 3 bases. Una es la participación de la gente. Otra, la realización por plazos. Y por último, que económicamente sea lo más ajustado posible».

Cuatro fases

Lo que quieren con esta presentación, señalan desde EH Bildu, es «dejar la idea en manos de la ciudadanía y del equipo de gobierno. Tenemos tiempo suficiente para afinar, desarrollar, cambiar o descartar lo que sea necesario. Aparte de las personas que viven en Txarapea, el parque es de todos los atxabaltarras y tenemos que decidir entre todos cómo y qué hacer».

Cuatro son las fases que plantean para ir desarrollando el proyecto. Se inicia en el bosque y zona tranquila y dicen que «en los presupuestos del año que viene se puede meter una pequeña partida para comenzar a plantar árboles. Por otra parte se puede ir desarrollando el proyecto de esa zona, con la participación de la gente y llevarlo adelante. Hay que analizar las posibilidades de poner un ascensor, redactar el proyecto y ejecutarlo cuando la situación lo permita. Se puede redactar el proyecto y ejecutarlo».

Parque y anfiteatro

Desde EH Bildu se plantean sobre el bosque que «para ayudar en la medida de lo posible la creación de un bosque, seguiríamos plantando árboles. En la zona tranquila planteamos respetar la estética de un prado. Plantaríamos algunos grupos de árboles para dar sombra y crear espacios acogedores. Sobre la que denominamos zona dinámica, planteamos una zona más dinámica: estar, jugar, hablar, escuchar un concierto, bajar por el tobogán, etc.»

Pero quieren añadir que «también queremos que sea una zona para unir Txarapea con el centro: con el carro de bebé, con las compras, con muletas, en silla de ruedas, con la edad. Haríamos un anfiteatro si puede ser con materiales reciclables. Aparte de actividades culturales puede ser un lugar estupendo para estar, jugar, conversar, etc. Se haría una zona para jugar todas las edades: laberintos vegetales, desniveles, troncos, zona de arena, etc. Y el ascensor y la pasarela para tener una conexión directa con el centro planteamos hacer un ascensor al final de los pisos de Cerrajera y una pasarela frente a las monjas. Un tobogán no estaría mal tampoco», concluyen.