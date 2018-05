El preferente de la UDA se juega la permanencia hoy en Ibarra El equipo de preferente jugará hoy en Ibarra frente al Ostadar para mantener la categoría. / JOXEBI Recibirá al Ostadar a las 17.00 al que derrotaron en la ida por 0-2 | A los atxabaltarras les vale hasta con perder por 0-1, pero como señalan desde la directiva «vamos a salir a ganar» JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Sábado, 26 mayo 2018, 00:21

El equipo de fútbol de preferente de Aretxabaleta recibe hoy a partir de las 17.00 horas en Ibarra al Ostadar en el partido de vuelta de la eliminatoria de la promoción para eludir el descenso de categoría. En el partido de ida se impusieron los atxabaltarras por 0-2, con lo que lograrían salvarse incluso perdiendo por un resultado de 0-1. Y eso que encima fallaron en el minuto 15 de la primera parte, con el empate aún en el marcador, un penalti. El equipo contó con el apoyo de un centenar de aficionados atxabaltarras que viajaron hasta Lasarte.

Sin embargo, desde el club lo tienen muy claro, como señala su presidenta, Agurtzane Elkoro, «allí ganamos en un campo pequeño, se supone que cuando jugamos en casa, con las medidas a las que estamos acostumbrados, tendremos más opciones. Además la semana antes de aquel partido no habíamos entrenado bien del todo por lo que había pasado y psicológicamente tampoco íbamos bien ya que acudíamos con una presión especial. Pero hoy, en casa, tenemos a todos los jugadores. Están preparados y dispuestos y esperamos ganar el partido. Con la victoria, y ganada la eliminatoria, nos libraríamos del descenso. Nosotros tenemos que ganar sí o sí, y ya está».

Elkoro asegura que «en el partido de ida fuimos mejores y en aquel partido podían pasar dos cosas, o salíamos supermotivados o enrrabietados. Y pasó lo primero y jugamos muy bien. De todas formas no hay que olvidar que los cuatro últimos partidos el preferente ha demostrado que está jugando muy bien. No era un equipo para bajar, aunque no han tenido un buen año porque varios jugadores han tenido que ir al primer equipo».

Además, la presidenta pide el apoyo de la afición. «Desde la directiva de la UDA queremos hacer un llamamiento para que acuda al campo a animar al equipo».

La confusión vivida en la promoción de descenso en esta categoría ha sidototal. En un primer momento se dijo que la promoción debía jugarla el Antzuola y luego el Aretxabaleta, pero ahora, según señala un responsable de fútbol, aún perdiendo el Ostadar es posible que no tenga que descender. Parece que hay posibilidades de que el que pierda esta eliminatoria también se salve del descenso.

División de Honor Regional

El equipo de la División de Honor Regional de Aretxabaleta se desplaza hoy para jugar a las 17.30 contra el Hondarribia. El equipo costero se juega el descenso con el Urola, que tiene un partido fácil ante el Touring, ya descendido. Al Hondarribia le vale el empate, pero el entrenador atxabaltarra Iñigo Velez de Mendizabal señala «nosotros vamos a ir a ganar».