La 'vuelta al cole' arranca también en el Instituto Internacional de Sociología Lawyers in 21st Century Society. Más de treinta expeetos en abogacía en la cita que finalizó ayer. / MARIAN Estos días acoge a más de 30 expertos en abogacía de todo el mundo, y el lunes arranca el máster MARIAN GONZALEZ OÑATI. Jueves, 14 septiembre 2017, 08:09

La 'vuelta al cole' no se ha producido solo en las aulas de los centros escolares, septiembre ha dado también el pistoletazo de salida a un nuevo curso en el Instituto Internacional de Sociología, refugio y faro de la comunidad científica internacional. Su sede en la antigua universidad Sancti Spiritus es una ventana abierta a la ciencia de sociólogos y juristas. Un refugio de reflexión y debate socio-jurídico entre piedras de sillería centenarias, ordenadores y miles de volúmenes, que afronta su vigésimoctavo curso en plena forma.

Esta semana más de treinta expertos en abogacía han abordado el estado de la abogacía en diversos países, los estudios derecho, la ética de la profesión y otras cuestiones relacionadas, y el lunes arranca el programa del prestigioso Master Internacional del IISJ.

Ya se encuentran en la localidad algunos de los estudiantes seleccionados para este año, y otros llegarán en los próximos días. Los participantes proceden de Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, México, Australia, Colombia, Camboya, Polonia, Puerto Rico, Georgia y Brasil y hasta marzo se empaparán no solo de sociología jurídica, también en nuestra cultura y costumbres gracias al programa 'friendship' que facilita la integración de los estudiantes.

Como es habitual, expertos de primera línea de todo el mundo serán los encargados de impartir las clases presenciales; y es que uno de los objetivos de este máster es que los estudiantes entren en relación directa con redes de investigación y personalidades representativas de la Sociología Jurídica de todo el mundo, posibilitando el conocimiento de culturas nacionales y académicas muy diversas, de modo que cada alumno desarrolle sus aptitudes investigativas en un ambiente estimulante.

Presentación, tesis becadas

El próximo lunes se presentarán también al público dos tesis realizadas gracias a la beca 'Oñati Udala Grant'. Concretamente, se trata de dos trabajos realizados por dos estudiantes del IISJ, que fueron seleccionados en febrero para recibir la beca, dotada con 4.000 euros, que subvenciona el Ayuntamiento. Esta cantidad se repartió a medias entre los dos beneficiarios.

Así pues, el lunes, a las 11.30, el canadiense Patara McKeen, presentará su tesis titulada 'Pakistani Immigration and Integration in the Basque Country: a Case Study of Oñati'. En palabras de McKeen, Oñati es una «comunidad única» por sus propias peculiaridades, y está formada por grupos sociales unidos por «estrechos lazos». El estudiante ha examinado la manera en que los inmigrantes pakistaníes oñatiarras se conceptualizan a sí mismos en esa comunidad.

El mismo día, a las 20.00, el profesor y abogado argentino Francisco Vértiz, también beneficiario de la beca, ofrecerá en el IISJ la charla titulada 'La política urbana y la regulación de la vivienda en Oñati (2007-2016)'. La conferencia explicará los mecanismos implementados por el gobierno local para regular el urbanismo, y los efectos de dichos mecanismos en el mercado de la vivienda local.