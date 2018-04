Los vecinos decidirán el destino de 500.000 euros a ejecutar en dos años Presentación. Gobierno y oposición caminan juntos en un proyecto «plural, abierto y participativo». / MARIAN Tendrán voz y voto en los presupuestos de 2019 y 2020 El pleno aprueba hoy consignar un partida anual de 250.000 euros, y abre un proceso participativo que se desarrollará de mayo a octubre MARIAN GONZALEZ OÑATI. Jueves, 26 abril 2018, 00:12

El Ayuntamiento ha decidido «dar un paso más» dentro de los procesos participativos para la elaboración de los Presupuestos y pone en manos de la ciudadanía la decisión de en qué gastarse 250.000 euros del Presupuesto Municipal en los ejercicios 2019 y 2020.

El pleno de la corporación aprobará hoy una declaración que promete destinar los próximos dos años una cantidad fija para las inversiones que los oñatiarras decidan. Se trata de una iniciativa en la que el Gobierno municipal (EH Bildu) y la oposición (PNV) van de la mano dispuestos a poner en marcha los presupuestos más participativos de los últimos años. Y para presentarlo, ediles de ambas formaciones ofrecieron una rueda de prensa conjunta mostrando su unidad ante una iniciativa que busca empoderar al ciudadano de a pie «que es el que mejor conoce las calles, los servicios y recursos de Oñati, lo cual le hace conocedor de primera mano de las carencias y necesidades», explicó el alcalde Mikel Biain.

Recogida de propuestas Plazo Del 7 al 24 de mayo Reuniones Habrá seis citas abiertas, todas ellas a las 18.30 ( el 7 de mayo en el gazteleku, el día 10 en Eltzia; el 14 específica para jóvenes en el gazteleku; el 17 en la ludoteca, el 21 específica pra mujeres en el gazteleku; y el 24 en Errekalde Herri Eskola. Tríptico informativo Se repartirá en todos los hogares, con una ventana para propuestas. Buzones y web Las propuestas podrá entregarse en los buzones que se habilitarán en Kultur Etxea, el gazteleku, Zubikoa, Elztia, los servicios sociales, Pakel Leku y el Ayuntamiento, y también podrán enviarse on-line a la página web del ayuntamiento. Priorización de propuestas Plazo Del 4 al 17 de junio Dinámica Se analizarán todas l propuestas realizadas, y se realizarán reuniones abiertas con laciudadanía para priorizarlas- Valoración de propuestas Plazo De junio a septiembte Dinámica Los políticos valorarán las propuestas priorizadas y los técnicos municipales su vianilid Votación de propuestas Plazo Del 8 al 28 de octubre Dinámica Las propuestas que sean factibles a nivel de ejecución y presupuesto se someterán a votación ciudadana. Los sufragios podrán depositarse en los buzones citado anteriormente y a través de la web municipal.

«Hay una inercia en la elaboración de los presupuestos, y queremos romperla abriendo cauces de participación vinculantes, de forma que los vecinos podrán proponer actuaciones a realizar y, posteriormente, elegir de entre el conjunto de propuestas planteadas. Esa es la gran novedad, que además de proponer, podrán decidir con sus votos a qué destinar 500.000 euros, 250.000 en el 2019 y otro tanto en el 2020», señaló.

Para ello, el Ayuntamiento llevará a cabo un proceso de participación ciudadana, coordinado por la empresa Aztiker Soziologia Ikergunea. Se trata de partir de visiones e intereses personales, y realizar el paso a trabajar esas necesidades de manera comunitaria. Entendiendo que las necesidades de las personas son las necesidades de Oñati. «No es la primera ocasión en la que se llevan a cabo procesos participativos en este campo, pero ahora queremos ir más allá», señaló el primer edil.

De 80.000 a 120.000 euros

A continuación tomó la palabra la portavoz del PNV, Lourdes Idoiaga, que fue la encargada de desgranar los pormenores del acuerdo municipal y del proceso participativo. «Queremos que sea un ejemplo de pluralidad, por ello llega con el refrendo de ambos grupos. El proceso se ceñirá a las propuestas que sean competencia del Ayuntamiento, y en él podrá participar cualquier oñatiarra mayor de 16 años. Eso sí, cada propuesta deberá estar en la horquilla de entre 80.000 y 120.000 euros, de esta manera, aseguramos que salga más de una iniciativa de este proceso», indicó Idoiaga.

«En los dos ejercicios (2019 y 2020) 200.000 euros se destinarán a proyectos de inversión y los 50.000 restantes a ayudas o gastos. Además, las propuestas deberán ser presentadas por personas físicas, no por asociaciones, lo que no impide que éstas hagan llegar sus propuestas a través de ciudadanos , porque no hay espíritu de discriminación, relató.

Gobierno y oposición destacaron que el objetivo principal de este proceso es «abrir a la ciudadanía la gestión pública, y en este sentido, hacer partícipe a los oñatiarras del debate y decisión del presupuesto municipal, que es la herramienta más importante que tiene un ayuntamiento para gestionar el municipio». La técnico de participación, Onintza Andrés, explicó que «no hay una receta mágica para llevar a cabo este tipo de procesos. Hay muchos modelos y nosotros decidimos adjudicar la asesoría técnica y la dinamización a Aztiker Soziologia Ikergunea valorando además de la propuesta económica, su experiencia en procesos similares realizados en Hernani, Lasarte o la Diputación». Señaló que «los presupuestos participativos han llegado para quedarse, no es algo puntual», y que por eso el acuerdo que se aprobará hoy en el pleno contemplará los ejercicios 2019 y 2020.

Por su parte, Maitane y Xabi, de Aztiker, dieron cuenta de las especificidades del proceso, que se dividirá en cuatro fases. La primera se centrará en la recogida de propuestas, estableciéndose para ello un plazo de tres semanas, del 7 al 24 se mayo. Habrá tres vías para realizar aportaciones: las seis reuniones informativas que se han organizado para facilitar a los ciudadanos la presentación de propuestas; internet (www.oñati.eus); o entregando cumplimentado el trípticos que se buzoneará en todas los domicilios.

En la segunda fase se realizará una valoración de las propuestas presentadas mediante reuniones abiertas a la ciudadanía, realizando un primer filtro -se eliminarán las que no sean de su competencia o ya estén previstas, para pasarlas en la tercera fase a manos del personal técnico para su valoración y cálculo de presupuesto. La cuarta y última fase será la votación popular, que tendrá lugar del 8 al 28 de octubre.

Para velar por la transparencia del proceso se ha creado una comisión de garantías integrada por 11 vecinos, y otra de seguimiento formada por seis concejales, que fueron los que el martes presentaron los presupuestos participativos junto al técnico de participación y los responsables de Aztiker.

Todos animaron a participar en esta iniciativa que busca que los vecinos decidan directamente sobre una parte del presupuesto municipal abordando las carencias y necesidades que tiene Oñati. Con esta herramienta, el Ayuntamiento busca dar no solo voz, también voto a las prioridades que detecta la ciudadanía de cara a la elaboración del borrador de las cuentas municipales, que suelen aprobarse a finales de año y marcan las directrices de la política municipal.