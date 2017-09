Tambores infantiles con estrenos Último ensayo. Ayer las distintas compañías demostraron que ya están preparadas para la fiesta. / MARIAN A la nueva compañía de dantzaris se le sumarán una carroza y la pieza 'Pedro Mari'. El último ensayo anticipó ayer el ambiente que se vivirá mañana con 230 niños y niñas listos para su gran fiesta MARIAN GONZALEZ OÑATI. Viernes, 15 septiembre 2017, 13:52

Todo está dispuesto para que los más txikis al son de la 'Marcha de San Miguel', 'Desde Udana a Zubillaga', 'Retreta', 'Mirentxu' y este año, por primera vez 'Pedro Mari', desfilen su ilusión a ritmo de tambores y palillos. 230 escolares preparan ya ilusionados la indumentaria festiva, mientras sus progenitores y la organización miran al cielo y esperan que la lluvia se apiade de los redobles infantiles.

La cuenta atrás ha terminado y ayer tras el último ensayo general, todos se citaban para mañana en Santa Marina. El desfile partirá a las 18.00 horas, y tendrá un buen número de novedades. Si el año pasado la familia tamborrera incorporó la 'compañía de los chalecos', este año el ratataplán txiki estrenará dantzaris. La comisión organizadora pensó que sería bonito revivir la tradición de la tamborrada de adultos, y los bailes correrán a cargo de escolares nacidos en 2007, mientras el resto de la compañías las integran niños y niñas nacidos en los años 2008 y 2009.

Otra novedad será la inclusión de una carroza tematizada en el circo, que animará a sumarse a la fiesta infantil con coloristas disfraces.

Pieza de Inaxio Ibarrondo

Pero el estreno más entrañable, será el de la pieza ' Pedro Mari' en homenaje al que fuera 'alma mater' de la tamborrada infantil. «Le pedimos a Inaxio Ibarrondo, que hiciera una pieza propia de la tamborrada txiki para interpretar unicamente en la plaza» explican desde la organización. A Inaxio le pareció una buena idea y no tuvo dudas al inspirarse en la nueva composición. «Pensé que sería un bonito tributo a Pedro Mari, que era muy tamborrero y trabajó mucho por la fiesta. Es una pieza corta y alegre, que espero que le guste a la gente. La he hecho con mucho cariño» relata el prolífico músico y compositor, que un año más no faltará al desfile tamborrero como director de la Banda.

Por lo demás, el guion de la fiesta será el habitual. Todas las compañías partirán de Santa Marina a las seis de la tarde, realizarán su periplo por las calles del centro urbano, y concluirán su recorrido en la plaza de los Fueros con el alarde final.