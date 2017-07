Los sanfermines regresan a los udalekus Las carreras se dividieron por edades para que no hubiera tumultos y caídas en recorrido por el centro. La bajada del popular cabezudo 'Caravinagre' dio paso a los cánticos festivos y a las habituales carreras MARIAN GONZALEZ oñati. Sábado, 8 julio 2017, 00:56

La indumentaria sanferminera volvió ayer a los udalekus tras un paréntesis de un año. La plaza y sus alrededores volvieron a llenarse de mozos y mozas vestidos de blanco inmaculado y pañuelito rojo. El programa anunciaba 'kalejiras junto a los txorimalos', en vez de 'encierros', pero los niños y niñas que participan en los udalekus municipales no se andan con rodeos, y lo tenían claro. «¡Ahora llega nuestro encierro!» aseguraba un animado grupo mientras se preparaban emocionados para la carrera.

«Podrán llamarle como quieran, pero lo mejor es no andarse con subterfugios, y llamar a las cosas por su nombre, porque no hemos visto 'pasacalles' sino carreras, es decir los encierros-txikis de otros años que también eran toritos-txorimalos», comentaban padres, satisfechos de que, al menos, los sanfermines hayan regresado a los udalekus tras la quejas que hubo por su eliminación. «Era ya un clásico del mes de julio, una matinal con ambiente , y no creemos que haya que darle más vueltas» señalaban.

Este año el objetivo era centrar el protagonismo en los txorimalos, y por eso fue un 'Caravinagre' que exigía muchas dosis de imaginación, quien protagonizó el txupinazo festivo bajando desde el balcón del ayuntamiento hasta el quiosco. Luego hubo algunos cánticos y los niños y niñas salieron a correr por Kale Barria y Atzeko Kale por edades. Tras cumplir con la tradición, los más de 500 escolares que participan en los udalekus, se diseminaron por calles y plazas para concluir el particular 'sanfermin txiki' oñatiarra con juegos y manualidades con sabor pamplonica.