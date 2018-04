Representación vasca en tres de los seminarios Miércoles, 11 abril 2018, 00:19

El IISJ es una institución internacional, pero eso no impide que preste especial atención a lo local. Así pues, este año hay representantes de universidades vascas en la organización de tres seminarios: 'Practices of Memorialization & the Process of Social Reconstruction after large-scale Human Rights Abuses and Violations', con Gemma Varona Martínez, del Instituto Vasco de Criminología, como una de las coordinadoras; 'Sharing and Regulating Emotions in Legal Spaces: Mediation, Restoration, and Reconciliation', con la presencia de Darío Páez (UPV) entre los coordinadores; y 'Desigualdades complejas y formas de discriminación en sociedades plurales: un enfoque interseccional', organizado por Dolores Morondo, Encarnación La Spina y Cristina de la Cruz, miembros del Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, de la Universidad de Deusto.