Para el PNV «ha quedado más que demostrado que el PaP no le añade ningún valor a una mejor recogida selectiva de residuos» Insiste en la necesidad del cambio al sistema de contenedores «igualmente eficaz y más cómodo» M.G. OÑATI. Sábado, 26 mayo 2018, 00:21

En julio se cumplirán cinco años de la implantación del sistema de residuos puerta a puerta (PaP) y para el grupo municipal del PNV «ha quedado más que demostrado lo que desde un principio hemos mantenido, y es que con los contenedores se pueden obtener las mismas cifras de recogida selectiva que con el PaP». En una nota de prensa, los jeltzales echan mano de los resultados que arroja el último informe sobre el funcionamiento de ambos sistemas en la comarca. Explican que «dejando a un lado la diferencia de los costes económicos, los últimos datos publicados por la Mancomunidad -enero y febrero de este año- sitúan la media de Debagoiena en un 80,03% de recogida selectiva. En esa fecha, Bergara tiene un índice del 82,43% con los contenedores que supera, incluso, la tasa de Oñati (81,54%), donde el Gobierno de EH Bildu sigue empeñado en mantener el PaP», subrayan desde la formación nacionalista.

« No tiene justificación»

En su escrito, afirman que «cada vez son más los oñatiarras que se quejan y piden un cambio de sistema». Aseguran que «no hay más que fijarse en la cantidad de cubos y bolsas de todos los colores que se juntan en los colgadores, porque hay personas que pasan de ir y venir cada día un par de veces. Y no solo eso, sino que cada vez hay más vecinos que sacan la basura en bolsas para evitar el trajín de llevar y recoger el cubo o de buscarlo cuando se lo lleva el viento», señalan.

Los ediles del PNV califican el PaP como « un sistema ya caduco e incómodo», e instan al Gobierno municipal a que cambie a los contenedores y «se deje de imposiciones». Advierten de que «los datos no mienten, así que no se justifica que las familias de Oñati sigamos padeciendo un sistema mucho más incómodo que nos obliga, además, a tener que guardar la basura dos o tres días en casa, con los consiguientes olores que ello supone. Por no hablar de tener que sacarla todos los días de la semana, a una hora concreta y encargarnos de recoger el cubo cada mañana», critican abiertamente.

El PNV mantiene que «el PaP no le añade ningún valor a una mejor recogida selectiva, solo causa incomodidades», y por eso ha hecho un llamamiento al gobierno municipal «para que no siga imponiendo un sistema que no tiene justificación». Recuerda que «a día de hoy, Oñati y Antzuola son los dos únicos municipios de Debagoiena que aún mantienen el PaP, mientras que el resto de municipios de la comarca han instalado contenedores».