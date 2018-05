Pottokaleku, seis años de 'coaching', equinoterapia y 'conexión' ecuestre Jon Elorza está feliz, porque los caballos le llenan. / POTTOKALEKU Jon Elorza ha convertido su sueño en el barrio de Uribarri en un referente de formación | En junio albergará un curso en constelaciones asistidas con caballos que luego viajará a México, y en agosto certificación internacional en 'coaching' MARIAN GONZALEZ OÑATI. Martes, 29 mayo 2018, 00:25

En un mundo donde hay terapias y formación para todos los gustos y necesidades, Pottokaleku propone mejorar el autoconocimiento en contacto y conexión con los caballos y la naturaleza. Hace seis años ya, tras dos décadas trabajando en la fábrica, Jon Elorza decidió hacer su sueño realidad, vivir acompañado de los caballos, y puso en marcha un centro equino diferente en pleno parque natural de Aizkorri, en el barrio de Uribarri.

Meterse en semejante embajada con la que estaba cayendo fue considerado por algunos una locura, pero en su caso fue la respuesta a una necesidad, una decisión que tomó tras quedarse en paro, de la que no se arrepiente. No ha sido fácil, ni mucho menos, pero no se rinde, y se muestra contento y motivado, «feliz porque sé que estoy haciendo lo correcto. Los caballos siempre me han llenado, disfruto mucho con ellos y además ayudo a la gente» explica con un buen número de proyectos en cartera para desestacionalizar la actividad.

Su pasión se transmite, y por eso, y por su constancia e inquietudes, Pottokaleku sigue creciendo. No solo trabaja la equinoterapia y la conexión con los caballos, se ha convertido en un referente en 'coaching', y también en formación en constelaciones asistidas con equinos. Y del 9 al 15 de junio, sin ir más lejos, acogerá un curso de formación internacional que atraerá a Oñati a gente desde Ecuador o Bruselas.

No es algo puntual, Pottokaleku ofrece desde 2015 certificación internacional en 'coaching'. El centro equino que dirige Elorza se alió con Eicce (la escuela internacional de 'coaching' con caballos Equilibri), para poder obtener en Euskadi una titulación en auge. Si hace unos años el 'coaching' se centraba en el mundo de la empresa, en la actualidad, se está aplicando a muchos otros terrenos como el familiar o educativo. La siguiente cita será del 1 al 28 de agosto .

Para la vida y para el trabajo

El curso, calificado como «el programa de formación más completo de estas características de habla hispana», va dirigido a todas aquellas personas que estén interesadas en incorporar el 'coaching' con caballos en su vida y en su trabajo, especialmente aquellas cuyo bagaje provenga de las áreas de recursos humanos, 'coaching', psicología y profesionales de la salud mental, terapeutas, expertos y profesionales en caballos, etólogos, directivos y líderes, etcétera.

«Es todo un lujo para nosotros poder contar con apoyo del cuerpo docente de Eicce -explica Elorza-, gente de una trayectoria profesional consolidada y reconocida como Talia Soldevilla, Sergio Vidal o Viviane Launer, entre otros».

Pero antes, dentro de diez días, Pottokaleku ofrecerá otro curso internacional de constelaciones de la mano de la especialista Anna Alvarez, enfermera, kinesicóloga, 'coach' y formadora asistida con caballos, que se anuncia en dos únicas sedes Tepejí del Río (México) y Oñati. En ambas citas se ofrecerán las prácticas necesarias para poder ejercer como facilitador, ofreciendo la posibilidad de desarrollar una nueva profesión en el ámbito terapéutico.

«Las constelaciones con caballos brindan soluciones claras a problemas complejos, son una nueva herramienta terapéutica de futuro: rápida, potente y eficaz» explica Elorza. «Muchos de los problemas que cargamos a lo largo de nuestra vida tienen que ver con asuntos no resueltos del sistema familiar y o social a los que pertenecemos, y a los que nos mantenemos ligados por profundos lazos de los que, a menudo, no somos conscientes. Las constelaciones sistémicas se muestran también altamente eficaces en el ámbito de las organizaciones, tanto en lo que se refiere a la mejora de las relaciones laborales, que a menudo son causa del incumplimiento de objetivos, como cuando es necesario obtener una información más amplia en la toma de decisiones complejas» relata.

Para Pottokaleku, este tipo de formación especializada es un paso más en ese sueño que Elorza inició para la búsqueda del autoconocimiento en medio de la naturaleza y rodeado de caballos que viven en libertad. El proyecto nació con la idea de hacer equinoterapia, principalmente dirigida a niños con discapacidades motoras o mentales. Pero poco a poco se ha ido abriendo a otros campos y es ya una referencia en 'coaching', albergando también una escuela liderazgo que suele reunir a alejados del mundanal ruido a un buen número de ejecutivos en busca de un mayor rendimiento ligado al bienestar personal. «Los caballos tienen el don de hacernos sentir emociones, informaciones que podemos utilizar para mejorar y crecer -explica-. El caballo y el humano son el complemento perfecto cuyo binomio crea oportunidades únicas para la mejora y el aprendizaje de ambos», sentencia.