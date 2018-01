«Poder trabajar con una orquesta sinfónica profesional es un regalo» Aitor Biain ha sido elegido por Musikene para dirigir a la Orquesta Sinfónica de Bilbao en siete conciertos didácticosEl programa especial se abre hoy en el Conservatorio Arriaga y se cerrará el sábado en el Euskalduna MARIAN GONZALEZ OÑATI. Miércoles, 24 enero 2018, 00:16

Aitor Biain es un torbellino musical. Inquieto, audaz, tenaz y extrovertido, el 'mago' de Ganbara no para. Le gustan los retos, y su 'magia' no ha pasado desapercibida en Musikene, que le ha elegido para dirigir a la Orquesta Sinfónica de Bilbao en siete conciertos didácticos, que acercarán las distintas familias de instrumentos, a alumnos de secundaria de la capital vizcaína.

Es todo un clásico del programa de la prestigiosa BOS (Bilbao Orkestra Sinfonikoa), que tiene como colofón un concierto en familia que se desarrollará el sábado en el Euskalduna con un viaje sonoro a ritmo de un máquina del tiempo muy especial: el arpa. Y, con guiños al mundo del ballet de la mano del 'Vals de las flores' de Tchaikovsky, 'Dafne y Cloe' de Ravel o 'El Vals de la Sinfonía Fantástica' de Berlioz. También habrá oportunidad de disfrutar de piezas de la ópera 'El holandés errante' de Wagner' y del 'Segundo movimiento del concierto de Mozart para arpa y flauta'. Todo un 'delicatessen' musical tanto para los melómanos como para los profanos en la materia.

«Estoy muy contento de que Musikene haya confiado en mí para este proyecto. Es un reto apasionante y una gran oportunidad de trabajar con una orquesta sinfónica profesional. La verdad es que lo estoy viviendo como un auténtico regalo, una gran experiencia y una oportunidad de seguir aprendiendo y a la vez darte a conocer. Estaré toda la semana en Bilbao, ayer y el lunes estuvimos preparando los conciertos, volcados en los ensayos, y hoy empezamos con los recitales didácticos en el Conservatorio Arriaga. Es un pequeño guiño al mundo profesional, y eso te exige mucho, pero la orquesta es maravillosa y voy a darlo todo para estar a la altura de las circunstancias», explica feliz de la nueva aventura en la que se embarca de la mano de Musikene, el Centro Superior de Música del País Vasco, en el que estudia Dirección de Orquesta y Coro. Titulación que sumará a las carreras de Canto y Pedagogía de la Música que ya tiene. Y es que Aitor tiene claro que lo suyo es la música, sobre todo la dirección. Por eso el reto de la BOS es tan especial para él.

Biain dirige el coro de la UPV, además de llevar la batuta de Ganbara y del Orfeón Bergarés

«Tengo mucha ganas y a la vez mucho respeto, porque quiero estar a la altura de las expectativas que se han puesto en mí. Voy a estar al frente de una orquesta de 65 profesionales de la música, instrumentistas de mucho nivel, y eso es un reto. Me siento muy cómodo dirigiendo, pero nunca he estado al frente de una agrupación tan grande» relata este apasionado de la música de 34 años, que ha despedido el año surfeando entre proyectos tan dispares como la gira de despedida del musical 'Pinotxo', el espectáculo de luces, efectos y ritmos 'Serenity', la preparación del programa con la BOS de esta semana, o los nuevos proyectos de la gran familia de Ganbara, que no son pocos.

Un frenético 2018

Y es que aunque el Gran Premio Europeo de Canto Coral de Debrecen (Hungría), una de las grandes citas del 2018, sea en julio, Ganbara ya está sumergida en un repertorio «muy, muy exigente, porque se trata de un certamen de música contemporánea y nosotros, hasta hora, nos hemos movido más en repertorios románticos y de música del renacimiento. El concurso está dedicado a Bartok y todas las piezas deben ser posteriores a su muerte, que se produjo en 1945», explica. «Es un programa con música más efectista, más dura, y muy rítmica, que supone un cambio de registro para Ganbara y un gran reto para todos nosotros. Pero la coral está en su mejor momento, hay muy buen ambiente, y vamos a trabajar duro para estar altura de esta nueva cita del Gran Prix Coral» relata.

Y si el primer equipo está en 'modo concurso' con todo lo que eso implica, los txikis tampoco paran. Tras la exitosa gira de 'Pinotxo', ya están embarcados en dos nuevos proyectos. En vísperas de Semana Santa, Ganbara Txiki y los coros del proyecto educativo 'Ikastetxeak kantari', podrán en escena 'Arkeologoak' en la fiesta bienal 'Kantua Kalean' que en su última edición alumbró 'Arratoiak' al son del flautista del Hamelín. «Los coros generalmente actúan en iglesias y en espacio cerrados, y sacarlos a la calle es un revulsivo para los niños y una forma de compartir la música con todo el pueblo. Esa fue la idea de la primera edición, y la filosofía también de esta nueva en la que propondremos un viaje por las distintas civilizaciones en un teatro didáctico-musical» anticipa.

Pero el plato fuerte será el espectáculo 'Mitologia, gure historia' que Ganbara Txiki alumbrará en verano « un proyecto realmente mágico, en el que los textos y la música de los distintos personajes (Tartalo, BasaJaun, Lamiak, Sugar...) se han creado para ocasión, y barajamos representar al aire libre con distintos escenarios». Un gran proyecto, que llega tras otro «inolvidable, con muchas horas de trabajo, pero mucho aprendizaje». Habla, por supuesto de 'Pinotxo', un musical que marcará un antes y un después en la historia de Ganbara «por lo que ha supuesto para los niños actuar en grandes escenarios, como el Euskalduna, el Gayarre o el Kursaal, y para todo el equipo dar forma al musical y afrontar la gira, llevándolo todo (contrataciones, transporte, logística...). Hemos aprendido mucho, pero también es cierto que hemos terminado cansados. Podíamos haber seguido adelante, había propuestas, y a los niños les hubiera encantado, pero creo que la decisión fue la correcta. Es mejor despedirse con buen sabor de boca y afrontar nuevas retos», asegura.

Proyectos con los que afrontar nuevos desafíos, desde luego no le faltan a Aitor, ni en el seno de Ganbara, ni en sus otras ocupaciones profesionales. En la actualidad, está en excedencia de la Escuela de Música de Lazkao, y mientras culmina su formación como director de orquesta en Musikene, dirige el coro de la UPV (Universidad Pública del País Vasco) y además de llevar la batuta de Ganbara, está al frente también del Orfeón Bergarés.

Tampoco descuida su faceta de instrumentista en la Banda de Oñati, donde toca el clarinete, y cultiva también el piano y el violín. Y en su faceta coral, además de director de un buen número de formaciones, es una de las voces de KUP, laureada agrupación de cámara integrada por voces de toda Euskadi, que de cara al verano está preparando una gira por Taiwan. La agenda se presenta frenética, pero antes toca disfrutar de uno de los retos más ilusionantes de 2018, dirigir a la BOS.