No habrá parking subterráneo en la futura cancha cubierta de Olaitturri Las dos funciones que tiene en la actualidad la cancha de Olaitturri, ocio deportivo y parking. / MARIAN No se ha logrado el cupo mínimo de particulares interesados en comprar una plazaEl Ayuntamiento envió cartas a 500 vecinos del entorno de Kale Zaharra, «se necesitaban más de 60 síes, y no ha se han apuntado ni la mitad» MARIAN GONZALEZ OÑATI. Domingo, 14 enero 2018, 00:52

No habrá parking subterráneo privado en la nueva cancha deportiva multiusos cubierta que el Ayuntamiento acondicionará en Olaitturri. El jueves se aprobaron las bases para licitar la redacción del proyecto, quedando desestimada la alternativa de habilitar una planta de garajes, opción que el Consistorio propuso a los vecinos del entorno de Kale Zaharra.

La operación de acondicionamiento de 72 plazas se cifró en cerca de 1,7 millones de sobrecoste, y para que saliese adelante se necesitaba que entre 60 y 70 vecinos se hicieran con un garaje en propiedad. La idea era aprovechar la inversión pública prevista en Olaitturri para responder a la necesidades de aparcamiento que habían mostrado residentes del casco histórico, pero los síes a la propuesta (cada garaje costaría unos 24.000 euros) no han alcanzado la treintena.

Así las cosas, la intervención urbanística que el gobierno municipal quiere emprender este año, se limitará a la transformación de la actual cancha en un espacio cubierto multiusos, que además de actividades deportivas, dará salida a espectáculos y citas que en la actualidad, cuando hace mal tiempo, se realizan en la cancha y en el frontón del polideportivo Zubikoa o en la plaza del mercado. Es una inversión muy valorada por distintos departamentos municipales, y para sacar a concurso el proyecto solo faltaba saber si a la inversión pública se le sumaría la privada para un aparcamiento subterráneo.

Las 500 cartas enviadas a los residentes del entorno de Kale Zaharra, Aita Madina, Lizaur y San Antón, informándoles sobre la posibilidad de comprar o alquilar garajes, tenían un plazo de respuesta, y tras expirar el mismo, y no lograrse « ni la mitad del cupo mínimo», la redacción del proyecto saldrá a concurso sin contemplar una planta de garajes subterránea.

El gobierno municipal ya dejó claro , «que el parking, en caso de habilitarse tendría que ser privado, en ningún caso contemplamos otro público, porque ya tenemos dos (en Zubikoa y Kalegoiena) y no se llenan, así que no es algo prioritario», explicó el alcalde en la presentaciones de las inversiones de 2018. Sí que estaban dispuestos a apoyar, «asumiendo la redacción de proyecto», una iniciativa privada, algo que no ha fructificado.