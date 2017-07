Llega el turno de los 'oldies' a San Lorenzo en la cuarta cita musical de 'Kalean' Ainhoa Eguiguren e Iñaki Miguel, cantante y pianista de la banda. 'Old Charm Blues' interpreta clásicos musicales, dentro de los estilos de soul, blues o rock'n'roll IRMA ARABAOLAZA OÑATI. Miércoles, 12 julio 2017, 00:12

Ainhoa Eguiguren a la voz e Iñaki Miguel al piano, forman el dúo musical de 'Old Charm Blues'. Dentro de la programación de 'Kalean', habrá ocasión de disfrutar hoy de la actuación de esta pareja a partir de las 19.00 horas frente a la ermita de San Lorenzo.

En esta edición del programa estival, ha sido novedad la incorporación de un nuevo espacio en la línea de descentralizar el ocio cultural. La plazoleta de la ermita de San Lorenzo será esta vez testigo de los clásicos musicales interpretados por el conjunto 'Old Charm Blues'.

Un grupo formado por dos amantes de la música y, en ambos casos, con un recorrido iniciado desde 'txikis'. Ainhoa dio sus primeros pasos en el Orfeoi Txiki donostiarra. Más adelante, en el año 2000 formó parte del conjunto 'Liquid' de funky/soul. Pero actualmente no solo comparte escenario con Iñaki, sino que también forma parte del grupo vocal 'Les Fous'.

Por su parte, Iñaki fue teclista de diversos grupos jóvenes desde el año 1996. Formó parte del grupo de rock'n'roll 'The Crazy Corners' como pianista y organista, para luego fundar la banda de blues 'The Croppers'. Más tarde, en 2004 fundó el grupo gospel 'The Upper Room' y en 2005 fue batería del grupo pop 'El Último Salto'. También formó parte de 'Elvis a vuelo' en 2007, y fue pianista del conjunto tributo de Elvis Presley 'Kentucky Trío', y cantante y guitarrista del grupo rockabilly '2muchroll'. En la actualidad, al igual que su compañera, forma parte de dos grupos en paralelo, ya que es pianista del grupo de rhythm&blues 'Downtown Trio' y 'Old Charm Blues'.

Música y poesía

Tras las actuaciones de la Musika Eskola, Ganbara Abesbatza, María Rivero y la de hoy, Old Charm Blues,el próximo miércoles tomará el relevo 'Emakume eskeletoak', a partir de las 19.00 horas en los jardínes de Lazarraga. Maite y Mau forman parte de este proyecto que une los cuentos y la música.

El dúo quiere ofrecer al público una forma diferente de contar los cuentos, de interpretar la música y de presentar las obras de arte, llegando a rodear al espectador en una atmósfera íntima con el fin de que las historias lleguen al interior del público.