Ganbara quiere llenar los jardines de Kirrukua con la magia de la mitología Presentación. Basajaun, con Aitor Biain, Oihana Díaz y Nerea Zubia, ayer, con Kirrukua detrás. / MARIAN El ambicioso montaje del día 29 va a ser al aire libre y exige la complicidad del tiempo y se contemplan también otras fechas alternativas como 'plan B' El espectáculo 'Euskal mitologia, gure historia' aunará varias disciplinas artísticas MARIAN GONZALEZ OÑATI. Martes, 12 junio 2018, 00:24

Lamias, Basajaun, los 'Jentilak', Mari, Tartalo, Amalur, Aker beltz, Sugaar... y así hasta trece personajes de la mitología vasca se pasearán la noche del 29 de junio por los jardines de Kirrukua -popularmente conocidos como los de las casas de Garay- en un hechizante espectáculo al aire libre que conjugará música en directo, proyecciones, teatro, historia y un cuidado montaje de luz y sonido.

Hablamos de 'Euskal Mitologia, gure historia', la última producción de Ganbara Faktoria y, según sus protagonistas, una de las más ambiciosas. «Va a ser realmente mágico, por el escenario -una propiedad privada de indudable belleza que se abre excepcionalmente al público-, la trabajada puesta en escena -suma varias disciplinas artísticas- y el encanto de las composiciones -creadas para la ocasión por artistas y creadores ligados a la historia de Oñati y Ganbara-», explicaron ayer Aitor Biain y Oihana Díaz en la presentación del espectáculo que tuvo lugar en Kirrukua, con la presencia de la concejal de Cultura, Nerea Díaz, y el mismísimo Basajaun, el señor del bosque, genio de apariencia humana y larga pelambrera, poseedor de una talla y fuerza prodigiosa.

Espectáculo 'Euskal Mitologia, gure historia'. 29 de junio a las 22.30h en los jardines de Kirrukua. En caso de mal tiempo se pospondría primero al 30 de junio y luego al 1 de julio. Producción Ganbara Faktoria. El montaje agrupa a 125 personas, entre ellos 40 cantores, 5 instrumentistas y 20 actores. Conjugará música en directo, proyecciones, teatro, historia y un cuidado montaje de luz y sonido. Creación propia Los textos son obra de Josu Zubia, Andoni Salamero, Andoni Goitia, Amaia Aranzeta, Josune López y Aitor Biain. Las composiciones musicales han sido creadas por Jabi Busto, Eva Ugalde, Josu Elberdin, Junkal Gerrero, Xabier Sarasola, David Azurza, Javi Ituarte, Iker González, Manuel Soler y Dante Andreo. Entradas En venta anticipada en Txokolateixia y online (www.sacatuentrada.es) al precio de 15 euros los mayores de 8 años y 12 los menores de esa edad. El mismo día en taquilla los precios serán de 18 y 15 euros.

Él será, junto a los jentilak y su esposa Basanderea, quien se encargue de ambientar las calles la tarde del espectáculo y representará también una excelente prueba del gran trabajo escenográfico realizado.

Homenaje a Barandiaran

«Son casi dos años de preparación que comenzaron con la creación de los textos y la música, y en los que hemos querido realizar también nuestro particular homenaje a Aita Barandiaran, a quien hemos convertido en el maestro de ceremonias del espectáculo, gracias a una serie de grabaciones que efectuaremos los próximos días en el Archivo de Arantzazu. Es un montaje multidisciplinar que agrupa a un equipo de cerca de 125 personas, en el que tendrán especial peso las 40 voces de Ganbara Txiki, 20 actores y 5 músicos instrumentistas», relataron.

La idea es proponer un viaje por los mitos y leyendas de la tradición euskaldun, por el ambiente que se vivía en los caseríos en el siglo XIX. Habrá ocasión de conocer distintos protagonistas y escenarios, sumergiendo a los espectadores en un mundo mágico. Pócimas secretas, rituales como el de la noche de San Juan, o encuentros con el Olentzero o los galtzagorris entre otros.

Una seductora noche de verano, en el marco del programa cultural estival 'Kalean', en la que conectar con el bosque, el río o la montaña, entornos naturales en los que vivían los seres mitológicos y que los jardines de Kirrukua ayudarán a reproducir con cuidados atrezzos.

Será un espectáculo de cerca de hora y media de duración para el que se prevén montar «entre 500 y 800 sillas» en una platea natural de auténtico lujo. Solo falta que el tiempo acompañe, y como la climatología no está siendo muy benigna, y el musical no podría materializarse si llueve o ha llovido muchos los días previos, Ganbara ha contemplado dos fechas alternativas como 'plan b': el 30 de junio y el 1 de julio.

«Hay muchísimo trabajo detrás y la idea es que podamos representar la obra el último fin de semana de junio. Lo ideal sería el mismo 29, ese es nuestro objetivo, pero si las condiciones no son las adecuadas el viernes, lo trasladaríamos al sábado, y sino, al domingo. Que la gente compre las entradas tranquila, porque si no es un día, se hará otro. Y la obra merece mucho la pena. No se arrepentirán. Es una oportunidad de disfrutar de música e historia al aire libre en un lugar mágico», sentenció Biain.

La edil Nerea Zubia mostró «la satisfacción del Ayuntamiento por poder contar con agentes locales en la programación 'Kalean', sobre todo con propuestas de tanta calidad», y agradeció «la inquietud de Ganbara que siempre nos propone espacios nuevos para disfrutar de la cultura y actuaciones muy sugerentes». Oihana Díaz, por su parte, anunció que la venta anticipada de entradas arrancaba ayer en txokolateixia y www. ganbara sacatuentrada.es.