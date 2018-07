'Fiesta', la película que revolucionó Oñati Universidad. El monumental claustro se convirtió en el filme en patio de ejecuciones / FOTOS MARIAN Hace 20 años se estrenaba en las salas el filme rodado en 1994, en el que participaron un millar de extras | MARIAN GONZALEZ. OÑATI. Domingo, 1 julio 2018, 10:40

Hace 20 años, el 26 de junio de 1998, Oñati acogía con expectación en Santa Ana el estreno de una película que hizo correr mucha tinta. Su temática, el hecho de que el rodaje en la villa se alargase dos meses, el gran número de extras que movilizó y la transformación del mobiliario y los espacios urbanos la convirtió en la indudable protagonista del despegue del verano .

Hablamos de 'Fiesta', filme del realizador galo Pierre Butron basado en la novela autobiográfica del escritor y aristócrata José Luis de Vilallonga que transformó los alrededores de la plaza de los Fueros, el Ayuntamiento, la universidad, Bidaurreta o la torre de Urain, y en la que participaron más de 1.000 extras. Las calles de Oñati, Elorrio y Vitoria sustituyeron en la gran pantalla a las de Pamplona y Mondragón, donde transcurrieron los hechos que relataba Vilallonga en su libro homónimo. También Bayona y Biarritz sirvieron como escenario a esta producción francesa con música de Wim Mertens (co-guionista también del filme) en elque dos pesos fuertes de la escena francesa, el veterano Trintignant y el joven Gregoire Colin, compartían protagonismo con Marc La Voine, Laurent Terzieff o Dayle Haddon.

Lo cierto es que su llegada a las salas del Estado se hizo esperar. Y eso que el filme había tenido su puesta de largo en Venecia en 1995, y Jean-Louis Trintignant, uno de los grandes actores del cine y el teatro francés, estuvo nominado ese año a los Premios Cesar y obtuvo el Hugo de Plata del festival de Chicago a la mejor interpretación.

La producción gala sobre la guerra civil española transformó Oñati el otoño de 1994 con el rodaje, los preparativos, la selección de 'extras' y demás. La película tomó literalmente las calles y dio mucho juego. Además, tampoco había el hermetismo que suele haber en muchos rodajes. La temática no obstante, era delicada, y no estuvo exenta de críticas, al narrar los 15 días en los que el conocido aristócrata y escritor ya fallecido formó parte de un pelotón de fusilamiento en Mondragon.

Su director Pierre Boutron, explicaba, no obstante, con motivo del estreno que «era un filme cien por cien antimilitarista que demostraba que todas la guerras, y en particular, las civiles, no son más que un gigantesco escenario de ajuste de cuentas, siempre en defensa de una pretendida causa justa». A su juicio 'Fiesta' desmontaba «el mecanismo oculto que oculta el fascismo, incidiendo la perversidad y el cinismo del ser humano a través e la evolución paralela de dos personas. Un joven estudiante de 17 años que tras haber crecido en un hogar privilegido se convierte en una asesino uniformado, debiendo enfrentarse a los horrores de la guerra, y un coronel sin escrupulos, que reconoce el mal que está haciendo, pero es incapaz de detenerse».