El criterium ciclista nocturno de piñón fijo 'Kantoikrit' recupera el tramo de Atzeko kale Los organizadores de 'Kantoikrit' en la presentación. / MARIAN La inscripción a la prueba que se disputará el sábado, se cierra mañana M.G. OÑATI. Jueves, 13 julio 2017, 00:21

Una carrera nocturna a piñón fijo dentro de un circuito cien por cien urbano, en el que los ciclistas no llevan frenos, ni piñones adicionales y para desacelerar tienen que invertir los pedales o deslizarse, es todo un espectáculo, así que no es de extrañar que el criterium ciclista 'Kantoikrit' vaya a cumplir ya seis años.

Lo hará el sábado (22.00 horas) recuperando el tramo de Atzeko Kale tras el cambio de recorrido el año pasado por las obras. Esta será una de las novedades de una competición en la que el quinteto que compone el núcleo de la organización (Xabi Barrena, Jon Ibarrondo, Iñigo Idigoras, Xabier Ugarte y Xabier Altube) destacó también, respecto a otras ediciones,«que la segunda moto llevará un contador digital de vueltas para informar a corredores y aficionados, y que la prueba en la zona de meta podrá seguirse en directo por internet, vía 'streaming'».

El circuito seguirá teniendo la salida y meta en la plaza. Serán 15 vueltas a un recorrido de 1.600 metros que dan un total 24 kilómetros de carrera. Al recuperarse toda la recta de Atzeko kale, se vuelve también a Patrue Kale, para bajar por Portu, en dirección a la zona de adoquinada de San Antón. Tras enfilar el cantón de Ona, se dirigirán por Aita Madina hacia la rotonda del cuartel, para tomar la Avenida de la universidad y acabar en la plaza.

La inscripción ya está abierta en la página web. «Anda un poco floja, pero la mayoría suele esperar al final, así que estamos tranquilos -explicaron en la presentación celebrada en Bizipoz-. El primer año vinieron 17 corredores, el segundo 25 y el cuarto pasamos ya a 56. El año pasado se bajó a 46 y el sábado esperamos contar con entre 30 y 40 especialistas». Destacaron también que se consolida la presencia de corredores locales, habrá cuatro: Iñigo Mugarza, Iñaki Madinabeitia, Mikel Olalde y Danel Gereta.

El adoquín antiguo de San Antón es uno de los sellos distintivos de la carrera. Ese tramo de 160 metros exige acelerar para que las vibraciones no afecten tanto en el pedaleo, y además es la zona donde se suele juntar la mayor parte del público, así que no es de extrañar que se mantenga como símbolo de los trofeos Kantoikrit, la prueba que nació en el seno de la desaparecida Surf Festa y desde hace cuatro años camina sola. La principal dificultad es que las bicis que popularizaron los mensajeros neoyorquinos de los 80 no llevan ningún tipo de mecanismo de frenado por lo que es necesario tener un gran dominio de las mismas, sobre todo para gestionar las curvas y evitar las caídas.

La organización agradeció la ayuda de voluntarios y patrocinadores, y presentó nuevos productos de 'merchandaising' (viseras, llaveros, láminas..) que sumar a las populares camisetas negras.