'Berbetan', una mirada al pasado y al futuro de la planificación urbanística Las fotos y planos que se expusieron y las grabaciones realizadas son la base del documental. / MARIAN Un documental cierra la fase de socialización diseñada en torno a la redacción del PGOU El proyecto 'Oñati dana zana 1934-2016' alumbra un audiovisual de 35 minutos para acercar la importancia del plan en ciernes a la ciudadanía MARIAN GONZALEZ OÑATI. Viernes, 12 enero 2018, 00:13

Que el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) no se perciba como unas siglas sin mayor sentido, y su redacción sirva para hacer partícipe a la ciudadanía de lo determinante que es para el futuro del municipio, y de lo importante que es la implicación social en el proceso. Con este objetivo echó andar en otoño el proyecto 'Oñati dana zana 1934-2016', y esa es la filosofía también del documental 'Berbetan' que hoy, a las 19.00 horas, se presenta en Kultur Etxea.

Fotografías, planos y grabaciones con oñatiarras que visitaron la exposición callejera que mostraba cómo ha cambiado Oñati de 1936 a 2016, o participaron en las excursiones por parques, calles y barrios que han ido evolucionando con los años adaptándose a las distintas normas subsidiarias, configuran un trabajo audiovisual que cierra la fase de socialización diseñada por Hiri Dunak para 'calentar' el proceso de redacción del PGOU, la herramienta que regulará los usos, construcciones o actividades que podrán desarrollarse en el municipio.

La hoja de ruta a seguir por la localidad para adaptar su urbanismo a las próximas décadas, empezará a escribirse este año (acaba de adjudicarse la redacción) y para acercar al ciudadano de a pie un proceso que se prevé largo y poco atractivo, pero que es muy importante, se ha grabado precisamente 'Berbetan'.

La nueva legislación exige redactar un Plan General de Ordenación Urbanística, y el Ayuntamiento quiere acometerlo con participación ciudadana, para que sea sentido como propio por una mayoría social. «Es un tema estratégico para los próximos años, porque afecta a todos los aspectos del municipio, no solo al urbanístico, y por eso queremos llegar a la gente. Que el PGOU no se quede en unas siglas» ha explicado la edil Nerea Zubia. «Suele ser un proceso poco atractivo, parece que solo pueden intervenir arquitectos, aparejadores y especialistas y no es así, por eso recurrimos a Hiri Dunak Estudioa, para que nos guiase en un empoderamiento del Plan General a través de un proceso participativo. Y en el marco del mismo esta el documental 'Berbetan'»

La idea es que llegue a la gente, porque como dijo la revolucionaria urbanista y activista social Jane Jacobs «no hay ninguna lógica que pueda ser impuesta a la ciudad; la gente la hace, y es a ella, no a los edificios, a los que hay que adaptar nuestros planes».