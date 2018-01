El Aloña, a romper el mal fario de 2018 sumando el primer triunfo del año ante Antzuola Campeón de invierno. El Aloña ha cerrado líder la primera vuelta. / MARIAN Será el primer partido de la segunda vuelta en Azkoagain a las 16.30, y está en juego el liderato M.G. OÑATI. Domingo, 21 enero 2018, 00:55

No hay mejor receta para acabar con una mala racha de resultados que una victoria. Y esa es la misión a la que se ha encomendado el Preferente de fútbol del Aloña esta tarde, a las 16.30 horas, en Azkoagain. 2018 se les ha atragantado a los rojillos, que suman ya tantas derrotas este año, como en el último cuatrimestre de 2017. Así que para mantener el liderato no queda otra que imponerse al Antzuola en el primer derbi comarcal de la segunda vuelta en Azkoagain.

Una nueva derrota dejaría de ser anecdótica para convertirse en preocupante, porque los perseguidores vienen pegando fuerte y solo logrará el ascenso el campeón. En principio no hay premio de consolación, aunque a veces la segunda plaza ha deparado alguna sorpresa. No obstante, no es lo más frecuente, y como la vía directa al regreso a la Regional de Honor es el título de campeón liguero, ese es el objetivo del club. Y el primer objetivo está claro, volver a la senda de la victoria a costa de un Antzuola herido, que puede ser peligroso. En la actualidad están vicecolistas, con solo 12 puntos, 21 menos que el Aloña.