Seis oñatiarras en la parrilla, con ausencia final de Casais

Quien no estará en el virado trazado de Udana tras dañar el coche el domingo en el Rallye Balcón de Bizkaia, será el oñatiarra Jon Casais, que estaba muy ilusionado con su primera participación en casa, pero no puede recuperar su Renault Megane F2 para la cita automovilística de mañana. El que fuera campeón de España de la Copa ZX en 1994, campeón vasco de rallyes, y piloto oficial de Citröen, regresó a la competición el año pasado tras dieciséis años, y corrió dos carreras. Este año quería disputar todo el campeonato vasco de rallyes, media docena de rallysprints y las subidas a Udana y Urraki, pero la suerte no le está acompañando, y mañana tendrá que ver los toros desde la barrera al tener su vehículo fuera de servicio. Sí estarán en la parrilla de salida: Jagoba Txintxurreta (Seat León 1.800), Julen Altuna ( BMW 325), Txema campos (BMW 325), Xabier Elgarresta (BMW M3), Monika Muñoz (Citroen ZX 16V ) y Aitor Arnaiz ( R5 GT Turbo).