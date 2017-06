Corpus entre campanas y castañuelas

La banda sonora del Corpus, la de las castañuelas de los dantzaris, resuena ya en cada rincón de Oñati como preludio de una de las jornadas más especiales del año. Esa en la que el aroma de los juncos se funde con el de los orlis, y el repicar de castañuelas comparte protagonismo con el tañido de la campanas, mientras los santos 'cobran vida' para dar solemnísimos, por su propio pie, una vuelta entre las calles abarrotadas de gente y alfombradas de juncos o 'ixaak' para la ocasión.

Hoy, sábado 9.00: Durante toda la jornada representación de los bailes del Corpus por parte de los dantzaris de Oñatz, acompañados de los txistularis. La primera cita será a las 9 en la plaza. 11.30: Espectáculo musical 'Pinotxo hariekin lotu gabe' en el frontón del polideportivo Zubikoa de la mano de Ganbara Txiki. 12.00: Carreras infantiles en la plaza. 18.30: Espectáculo musical 'Pinotxo hariekin lotu gabe' en el frontón del polideportivo Zubikoa de la mano de Ganbara Txiki. 19.00: XIV. Cross de la víspera de Corpus, sobre 10 kilómetros de recorrido. 20.00: Pasacalle a cargo de la Banda de Música. A continuación: DJ en la plaza. Mañana, domingo 9.00: Diana a cargo de la banda de Txistularis. 10.00: Diana de la banda de música. 10.00: Traslado de las imagénes que participan en la procesión de las capillas y casas particulares donde se guardan todo el año hasta la parroquia cortejadas por los dantzaris. La última en llegar al templo será San Migel, que saldrá del ayuntamiento a las 10.45. 11.00: Misa mayor en la parroquia de San Miguel Arcángel.Al finalizar la misma, al filo del mediodía, procesión por calles. En caso de mal tiempo el desfile se realizará en la parroquia. A continuación: Concierto de la Banda de Música. 18.15: En la plaza, exhibición del repertorio completo de bailes de Corpus a cargo de Oñatz. Si el tiempo no acompaña, la cita será en el polideportivo 19.00: Bailables de la Banda de Música en la plaza.

Mañana es el día grande por excelencia con la puesta en escena de la procesión. Pero hoy las calles ya vibran al son de Corpus. La festividad ha trascendido lo religioso, para convertirse en reclamo turístico y fiesta de guardar para muchos foráneos. De puertas para adentro sigue siendo un día de oñatiarrismo. Una jornada de procesión, aperitivo y comida familiar. Pero hay también otras caras, como la turística o la festiva, no en vano la víspera del corpus es también una de las noches más 'marchosas' del calendario festivo local. La tradición, la religiosidad y el folklore de mañana, suelen estar precedidas por citas infantiles, deportivas y musicales, y hoy no será una excepción, con los dantzaris hilvanaNdo con sus zortzikos y banakos un largo e intenso fin de semana.

Hoy, el peregrinaje de Oñatz por las calles se iniciará a las 9.00 de la mañana, pero las representaciones no descansarán hasta el atardecer. Mientras los dantzaris escenifican el repertorio de danzas de la festividad, la plaza acogerá al mediodía las carreras escolares organizadas por Antxintxiketan, como aperitivo de la cita atlética vespertina. En doble función (11.30 y 18.30) niños y mayores podrán disfrutar también del musical 'Pinotxo, hariekin lotu gabe' de Ganbara Txiki. A las siete, comenzará el Cross de la víspera de Corpus sobre 10 kilómetros de recorrido, y a las 20.00 el tradicional pasacalle de la Banda, seguida de un DJ.

Mañana, los trajes, máscaras y pasos despertarán de un letargo de doce meses para revivir una tradición que se remonta cinco siglos en la historia de Oñati. En sus orígenes fue una modesta fiesta medieval que a partir del siglo XVI se convirtió en una de las más importantes de la liturgia católica. La procesión, como en otros lugares, se componía, además de los pasos de las imágenes, de escenificaciones, músicos, bailarines, cofradías, gremios, autoridades civiles y religiosas... y todo ello sazonado del sentido de la coreografía tan característico del barroco. No es, pues, según los especialistas, el Corpus una exposición inerte de temas, sino una representación teatral. Los historiadores destacan que Oñati es una de las pocas localidades que mantienen una versión algo depurada de toda aquella tramoya. Los intentos de suprimir los elementos no estrictamente religiosos no prosperaron, y la Cofradía del Santísimo Sacramento y los dantzaris mantuvieron la singularidad del desfile oñatiarra, reconocido por su interés etnográfico. Una ritual que sigue aunando sensibilidadades y que mañana vestirá de gala las calles.

El ritual procesional

Con el alba comenzarán los preparativos del popular ritual procesional, un culto que ha traspasado fronteras. Las calles por donde pasará el desfile serán alfombradas con juncos (ixaak), y los gremios y cofradías religiosas iniciarán el traslado de las quince imágenes desde las capillas y casas particulares donde residen durante el año hasta la Parroquia. Los representantes de cada hermandad con su santo a hombros y en riguroso orden establecido desde antiguo irán llegando uno a uno, como pequeñas procesiones, al templo parroquial escoltadas por los dantzaris al son del Zortziko de San Miguel. La última efigie será la de San Miguel Arcángel, patrón de la localidad, que partirá del Ayuntamiento a las 10.45 horas.

El comienzo de la Misa Mayor, a las 11 de la mañana, supondrá el desarrollo de otro ritual, el de la caracterización de los apóstoles personificados. Mientras que cientos de fieles siguen la liturgia, las máscaras y vestimentas que caracterizan a los evangelistas serán descubiertas en el auditorio Santa Ana, ante la mirada de los miembros de la Cofradía del Apostolado, que serán quienes engalanen a San Miguel, a los doce apóstoles y a Cristo. Este año el patrón de Oñati será encarnado de nuevo por Ibai González, siguiendo la rotación con Julen Kortabarria que inicaron hace tres años. Al filo de las doce del mediodía, el incesante tañido de campanas de la misa mayor anunciará el inminente inicio de la procesión. En Santa Ana todo estará preparado, los apóstoles personificados y el personado de San Miguel, cortejados por los dantzaris, se dirigirán hasta la Iglesia para recoger al Santísimo. La procesión propiamente dicha estará a punto de comenzar. El corpus volverá a vestir de folklore y tradición las calles en una fiesta que se celebra desde 1478 y que, tras estar a punto de desaparecer en 1965, mantiene en la actualidad un excelente estado de salud.