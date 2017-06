Berri Txarrak con las entradas agotadas y un proyecto de solidaridad con Japón

Música y solidaridad caminarán juntos hoy (19.30 horas) en el gazteleku en un concierto que agotó las entradas en apenas media hora para disgusto de muchos. Berri Txarrak arrasa, y su recital oñatiarra no va a ser una excepción. Es un grupo de incuestionable tirón, pero con los pies en el suelo, y por eso no ha dudado en unirse al grupo japonés The Skippers, que está de gira por Europa junto a los francesés Burning Heads, para ofrecer una noche punk-rock que destinará su recaudación a reconstruir salas de conciertos en ciudades que fueron destruidas por el tsunami del 2011. Se trata de ayudar a los grupos musicales japoneses afectados por el desastre de Fukushima para que sigan tocando en el marco del proyecto 'Tohoku Livehouse Daisakusen'.

Cinco años después del tsunami, que causó el peor accidente nuclear desde Chernóbil, sigue la lucha contra la radiación en la siniestrada central nipona, y la banda formada por Gorka Urbizu, David Gonzalez y Galder Izagirre, no ha dudado en poner su granito de arena para ayudar a que la bandas japonesas puedan seguir tocando y haciendo música.

Este trío asentado en Lekunberri se ha convertido en uno de los grupos más potentes del rock euskaldun. 'Zertarako amestu', su documental en DVD, fue uno de los éxitos de la última Feria de Durango, y sus conciertos por toda la geografía vasca son todo un acontecimiento. Pero, además, BTX ha conseguido extender su fama mucho más allá de nuestras fronteras. De la proyección internacional del grupo da fe que sus últimas giras han incluido conciertos en Irlanda, Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda, Francia, Portugal, México, Estados Unidos, Nicaragua, Japón y Taiwán.

Desde 1994 dando guerra

El grupo de rock Berri Txarrak surgió en 1994 como grupo paralelo de Gorka Urbizu (voz y guitarra) y Aitor Goikoetxea (batería), aunque fue en 1997 cuando comenzaron a dedicarse exclusivamente a esta banda, completada entonces por Mikel López (bajo) y Aitor Oreja (guitarrista, quien dejó el grupo a finales de 2004, para convertirse en trío). La banda cuenta con cinco discos en su haber hasta la fecha.

En cuanto a The Skippers presentan su reciente 'Greatest Skip'. Formados en Osaka en 2002 y con un sinfín de trabajos a sus espaldas vienen a hacer las delicias de amantes de Hi-Standard, Hawaiian6 o Locofrank. Burning Heads, por su parte, trasladará al público que se de cita en el gazteleku a los años 90, repasando canciones de su época dorada en Epitaph Records.