«Es un musical muy mágico y descabellado»

Mucha ilusión, muchísimas ganas y un pelín de nervios invaden estos días a la gran familia de Ganbara Faktoria. Y no es para menos. Tras dos años de 'cocinado' y nueve meses de esmerado 'horneado' artístico, su plato estrella: el musical 'Pinotxo, Hariekin lotu gabe', está listo para ser degustado dentro de ocho días por más de 1.500 personas, y apenas quedan ya 300 entradas a la venta.

La cuenta atrás ha comenzado, y con todos los ingredientes a punto, solo queda disfrutar de un espectáculo que el director musical y artístico, Aitor Biain, calificó en la presentación como «muy mágico, algo descabellado e inolvidable. La experiencia de 'Altxorraren Uhartea' fue muy bonita, aprendimos mucho, y eso nos ha servido para que 'Pinotxo' sea mucho más ambicioso. Son dos horas y media de espectáculo 'al estilo broadway', con 21 canciones, seis decorados y mucha magia. Hemos bebido de la estética de Tim Burton, y eso le da un punto de locura a la adaptación del clásico de Carlo Collodi realizada por Mary Donnelly y George L.O. Strid» asegura el inagotable 'capitán' de Ganbara.

«La versión inglesa duraba una hora y la componían 8 canciones, así que hay un gran trabajo de producción y composición previa para el estreno en euskera». También alabó el esfuerzo realizado en vestuario y maquillaje. «Se ha cuidado mucho la escenografía, el atrezzo, y la caracterización de los personajes es espectacular, al igual que el trabajo actoral. No hay que olvidar que 35 personas dan vida a 80 personajes, y que la música y los diálogos se intercalan con proyecciones, actuaciones de magia y marionetas, junto a una explosión de luces y color en la escenografía y vestuario. Es un gran salto adelante, un montaje que no sería posible sin ese montón de manos que trabajan en la trastienda de un espectáculo así. En total, somos un equipo de 80 personas, hay muchas horas, mucha ilusión, y esperamos que guste» concluyó.

Biain compareció ante los medios con Beatriz Martínez de Albeniz (con quien comparte dirección artística) y Oihana Díaz, responsable de la gestión y la administración de un proyecto que tiene un presupuesto de 18.000 euros.

«El montaje de un musical así exige un esfuerzo técnico muy importante en sonido e iluminación, y esa es la partida más potente. Además por primera vez se van a tapar los luceros del frontón para que oscurecer totalmente el escenario», explicó. Respecto a la venta de entradas, una de las principales fuentes de financiación, relató que la función del sábado por la tarde (18.30) está ya agotada, y para la del viernes a la misma hora, ayer quedaban medio centenar.

Así que los que aún no hayan adquiridos sus entradas tienen la opción más segura en la sesión matinal del día 17 (11.30) para la que quedaban 265 localidades. El 16 de junio, día del estreno se pondrá también a la venta el CD, y en las tres funciones previstas se grabará el DVD, que en el caso de 'Altxorraren uhartea' fue un exitazo.

Los protagonistas, con ganas

A continuación tomaron la palabra los cuatro protagonistas principales. En primer lugar, uno de los pocos adultos, Julen Alberdi, que da vida a Gepetto y destacó que su primera experiencia con las voces de Ganbara Txiki y todo el equipo del musical ha sido «extraordinaria. Es impresionante el trabajo que hay detrás y lo fácil que te lo ponen todo. Para mí ha supuesto un placer trabajar con un grupo así».

Las hermanas Irene y Ainhoa Urzelai, se han metido en el papel de Pinotxo y el hada duende respectivamente. Ambas tienen ya experiencia en estas lides, al igual que Teo Maiztegi (Pepito grillo o Txirritx), pero reconocieron que este musical les ha exigido bastante más entrega que la aventura de piratas.

«Además de los ensayos hemos invertido tiempo trabajando los personajes en casa, pero yo al menos estoy muy satisfecha, porque he crecido personalmente con este proyecto» aseguró Ainhoa. Teo valoraba como elemento diferencial respecto a 'Altxorraren Uhartea' el maquillaje, el vestuario y el estilo más vanguardista del musical «es más loco y trepidante, con mucho color». Irene también ha sucumbido al encanto de una historia con carga aventurera y trasfondo humano, «que nos sumerge en un mundo irreal, que me ha ayudado a ser más sociable». Todos cuentan ya los días para el gran estreno del día 16, y animan a no perderse un musical que ya ha iniciado contactos para girar por otros pueblos.