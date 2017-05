Usako ha pasado ya su anual 'ITV acuática'

A poco más de una semana de la apertura oficial de la temporada de baño vigilado en Usako, que arrancará el día 10 de junio, el Ayuntamiento aprieta el acelerador para que la popular poza estrene la campaña estival en óptimas condiciones de seguridad y salubridad. Javier y Cristian, dos submarinistas profesionales de la empresa mutrikuarra Buceo Euskadi, se sumergieron el martes por la tarde en el agua y durante algo más de una hora retiraron ramas, pedruscos, latas, bragas, calcetines... e incluso las alas de un disfraz, del fondo de la laguna natural, que tiene casi cuatro metros de profundidad.

Ellos son desde hace una década quienes indirectamente abren 'la temporada de baño', aunque este año las altas temperaturas del último mes, han hecho que algunos se les hayan adelantado. «Lo más peligroso suelen ser las ramas que se quedan encalladas, las hemos retirado para que nadie se las clave al zambullirse» explicaban al finalizar sus tareas de limpieza y grabación.

Javier, que es ya todo un veterano, se mostró gratamente sorprendido de que «la población de cangrejos haya crecido. Los primeros años había un montón, luego cayeron de forma vertiginosa, y hoy hemos encontrado muchos. Su presencia constituye un buen indicador de la calidad de las aguas de los ríos, así que es una excelente noticia. He visto hasta algunas truchas» relataba.

También constataba el descenso del nivel del agua. «Se nota que no ha llovido mucho. Otros años la presa bajaba con mucha fuerza y hoy está seca, eso hace que el fondo esté menos revuelto y más limpio y hayamos podido grabar imágenes más nítidas. Tampoco hemos encontrado muchos residuos. No ha sido un invierno especialmente lluvioso y al no haber grandes crecidas en los ríos, el agua tampoco arrastra tanta suciedad. Ha habido años en los que hemos encontrado señales, anzuelos, e incluso una barra de hierro de casi cuatro metros. «Esta vez la limpieza ha sido más sencilla, de elementos propios del caudal de río, ramas, pedruscos, pequeños troncos.. La novedad ha sido un par de bragas y las alas de un disfraz de hada, mariposa o algo así».

La cara de Javier no es desconocida para los aficionados que se han introducido en el submarinismo en la piscinas de la comarca, pero ayer no impartían ninguna clase, trabajan como buzos haciendo una labor que también se realiza en dársenas y muelles. «Enviaremos un informe al ayuntamiento sobre la situación de la poza, los cambios apreciados en el ecosistema y las grabaciones realizadas», comentaron.

Así las cosas, la temporada de baño vigilado en Usako inicia la cuenta atrás con excelentes noticias para los frioleros, el agua de la popular laguna natural está a 16 grados, bastante cálida. «Se notan las altas temperaturas, lo mismo están pasando en el mar. Lo habitual en Usako es que la temperatura ronde los 14 grados, aunque ha habido años que ha estado a 11 y el año pasado se alcanzaron los 17» concluía.

Tras limpiar la poza, y cortar la hierba de la zona de solarium y el acceso, solo queda adecentar la caseta de baños y renovar la señalética para que todo esté preparado para el día 10, fecha en la que la empresa Egoitek, empezará a prestar el servicio de socorrismo por las tardes, de 15.00 a 20.00 horas, hasta el 19 de septiembre.