Los escolares se comprometen con la conservación de la biodiversidad

La biodiversidad fue ayer el único tema del día de un pleno muy especial, el que protagonizó una representación de alumnos de todos los centros escolares del municipio como colofón de la Agenda 21 escolar. Un centenar de estudiantes de entre 6 y 16 años ejercieron de portavoces del resto de sus compañeros, comprometiéndose a ser agentes activos en el fomento de la biodiversidad.

Todos los colegios han trabajado durante el curso la importante función que tienen todas las especies dentro del equilibrio biológico. El hecho de que la desaparición de una determinada especie en un ecosistema puede acarrear la extinción de otras, tanto de animales como de plantas, y realidades como que la pérdida y deterioro de los hábitats como consecuencia de la contaminación, la sobreexplotación, o la introducción de especies invasora, son la principal causa del deterioro del medio ambiente.

Según explicaron los protagonistas, el curso ha sido « muy fructífero», y para evidenciarlo presentaron sus propuestas de mejora al Ayuntamiento, adquiriendo también ellos mismos compromisos a nivel individual. Propusieron acondicionar un refugio para atender a animales enfermos y perdidos, más pozos para anfibios y reptiles, que se respeten las normativas de caza y pesca, o campañas para promover un cambio en los hábitos que reduzcan la emisión de desperdicios.

A nivel personal se comprometieron a cuidar la naturaleza no echando porquerías al suelo y utilizando envases reutilizables en los hamarretakos y meriendas. Además, para favorecer el acercamiento del ciudadano al valor de la fauna y la flora, y concienciar sobre la necesidad de no dejar basuras en ríos, playas, calles y montañas, propusieron realizar actividades informativas y campañas publicitarias. La porquería que se tira no se evapora, y por eso se comprometieron a traer los desperdicios en la mochila cuando van al monte o a cualquier entorno natural. También propusieron la instalación de más papeleras en Usako y en las calles, y se comprometieron a cuidar y respetar a los animales, y no ensuciar los ríos.

Diagnóstico escolar

La Agenda escolar 21 tiene cuatro patas: la 'Ingurugela', que dinamizan Arazi, el Ayuntamiento, los centros escolares (Elkar Hezi, Urgain y Txantxiku), y más de 1.500 alumnos. Cada cual cumple una función diferente y entre todos buscan avanzar hacia el desarrollo sostenible. Los escolares, indudables protagonistas, han recibido recursos didácticos y recabado datos para conocer la situación del municipio preguntando a los vecinos, a sus padres y madres, y visitando entornos naturales. Ayer presentaron los resultados y compromisos adquiridos, y compartieron las posibles propuestas de mejora a realizar por el Ayuntamiento en un futuro.

Al alcalde Mikel Biain y al técnico de medio ambiente, Aitor Gerenabarrera, les tocó escuchar, y después responder cómo la gestión municipal intenta dar respuesta a esas demandas. Tras el intercambio de impresiones, los participantes disfrutaron de un lunch sostenible y saludable, para volver con las pilas cargadas a las aulas, y transmitir lo vivido a sus compañeros con un mensaje claro: el compromiso por conservar la biodiversidad.