A vueltas en torno a Usako

Usako anda de boca en boca. No solo por la ampliación del servicio urbano 'Herribusa' hasta la popular piscina natural este verano. También por el hecho de que debido a las altas temperaturas, algunos se bañan ya en la laguna de gélidas aguas, pese a que aún no se ha realizado la preceptiva limpieza de la poza y alrededores previa a la apertura de la temporada de baño vigilado. Y además ayer se extendió como la pólvora en las redes sociales una supuesta picadura de una víbora a una niña el domingo.

A TENER EN CUENTA Temporada de baño vigilado. Del 10 de junio al 19 de septiembre, Usako cuenta con socorrista en horario de tarde, de 15.00 a 20.00, para mejorar la seguridad de este atractivo enclave natural, con amplias zonas verdes y la laguna de gélidas aguas, que durante el verano sirve de punto de encuentro de oñatiarras y foráneos. Limpieza. La semana que viene submarinistas profesionales de Buceo Euskadi se sumergirán para limpiar la poza y sacar elementos que pueden ser peligrosos (ramas, piezas de hierro, alambres...) sumergidos en los casi cuatro metros de profundidad que tiene la presa. Junto a la anual visita de los buceadores, el Ayuntamiento suele realizar también las tareas de acondicionamiento del entorno pertinentes en la zona verde y los servicios 'Herribusa'. Ampliará su recorrido hasta Usako este verano. Se está abordando como gestionar la organización del servicio actual para dictaminar la frecuencia.

Desde el Consistorio indicaron que «en la Policía Municipal no hay constancia de ningún incidente así». No obstante, abogaron por «la prudencia» y recordaron que la temporada de baño vigilado en el frecuentado enclave natural no arranca hasta el 10 de junio.

Cautela y opciones 'Herribusa'

La semana que viene submarinistas profesionales de Buceo Euskadi se sumergirán para limpiar la poza y sacar elementos que pueden ser peligrosos (ramas, piezas de hierro, alambres...) arrastrados por los temporales y sumergidos en los casi cuatro metros de profundidad que tiene la presa.

Junto a la anual visita de los buceadores, el Ayuntamiento suele realizar también las tareas de acondicionamiento del entorno pertinentes en la zona verde y los servicios. Así que si en la temporada de baño se recomienda actuar con prudencia y respetar la normativa, sobre todo a la hora de saltar de la presa, sobra decir, que sin la limpieza preceptiva, toda cautela es poca.

Y en plena cuenta atrás de la temporada estival, el PNV ha solicitado públicamente ampliar el servicio de Herribusa hasta Usako durante el verano «a propuesta de un grupo de jóvenes y progenitores».

Petición a la que el gobierno municipal de EH Bildu ha respondido que «ya está contemplada y en concreción en la actualidad, como señalamos en febrero cuando se amplió la ruta hasta San Martín». Aseguran que «fue una de las peticiones de los presupuestos participativos Araxerizan de los jóvenes» y aclaran que «ya estamos hablando con la empresa que está prestando interinamente el servicio 'Herribusa' mientras sale a concurso la adjudicación del nuevo contrato del transporte urbano. Estamos barajando que vaya a Usako a las 4 de la tarde y regrese para la recogida a las 19.00 horas», han explicado.

En el PNV, a su vez, han querido dejar claro que no «hemos recibido ninguna comunicación de que se esté estudiando la frecuencia de los viajes y cómo gestionar la organización del servicio para este verano. A nosotros nadie nos ha dicho nada en ninguna comisión, y por eso como el verano ya está a la vuelta de la esquina, el jueves al abordar las bases del pliego para sacar a concurso Herribusa, propusimos incluir Usako desde este verano».

Los jeltzales aseguran que «son muchas las personas que, con el buen tiempo tienen la costumbre de desplazarse a dichas piscinas naturales, especialmente niñas, niños y jóvenes, y es habitual que los días de calor se agolpen allí multitud de bicicletas y coches». Opinan que «pese al estacionamiento acondicionado por el gobierno el año pasado, lograr aparcar la bicicleta, el patinete o el coche en Usako no es tarea fácil y hasta ahora no se le ha dado la solución adecuada».

Además inciden en que «cada año suelen denunciarse frecuentes robos de bicis en dicho entorno» y creen que «'Herribusa' puede ser una buena alternativa», abogando por decidir «en las diferentes comisiones, la frecuencia de los viajes y cómo gestionar la organización del servicio».

El gobierno municipal, por su parte, asegura que la propuesta de ampliar el urbano a Usako ya estaba en la cartera de trabajo y que «'Herribusa' llegará hasta la popular presa este verano».