No hubo milagro futbolístico y el Aloña desciende a preferente 27 años después

No hubo milagro para el primer equipo local de fútbol, y veintisiete años después del último descenso, el Aloña selló en Mutriku su viaje a la Preferente (la antigua Primera Regional). Un día triste para los más futboleros, la plantilla y la directiva, porque aunque es verdad que las cosas pintaban mal desde hace tiempo, la esperanza es lo último que se pierde, y los pinchazos del Elgoibar en la recta final, habían abierto una vía in-extremis hacia la salvación.

LOS DATOS Descenso. Se ha consumado matemáticamente en la penúltima jornada liguera. El empate (1-1) sumado en Mutriku, impide que el Aloña pueda dar ya caza al Elgoibar, su inmediato antecesor, que perdió, y aunque haya visto reducida su ventaja sobre los oñatiarras, mantiene aún una renta de tres puntos que gracias al gol-averaje a favor, es ya insalvable. Los número del Aloña. Ha ganado 8 partidos, empatado 10 y perdido 15, con un balance de 34 puntos. Ha marcado 28 goles y encajado 44. Anterior descenso. Se produjo hace 27 años, en la temporada 89/90 en Zumarraga. Al año siguiente el equipo recuperó la categoría y en la temporada 1993/94, tres años después, el fútbol oñatiarra logró su mayor gesta, el ascenso a Tercera División.

El Aloña quería llegar vivo a la última jornada, y aprovechar que su máximo rival se medía a un Anaitasuna, obligado a ganar para ser campeón y ascender. Ese mejor calendario era el último as en la manga, pero este año al equipo de Gotzon Urzelai no le han acompañado nunca las cartas y le ha faltado un poco de suerte en momentos claves, y el sábado no fue una excepción.

Los oñatiarras jugaron un buen partido en San Miguel. Gil marcó a las puertas del descanso un gol psicológico que invitaba a soñar, a apurar todas las opciones, pero el empate de los mutrikuarras dejó tocada a un plantilla, que siguió intentándolo con más corazón que cabeza.

Sabían lo que estaba en juego, querían ganar, y tuvieron un par de oportunidades bastantes claras, pero a veces, cuando las cosas van mal, se torna casi imposible cambiar el guión, y el viaje a Mutriku finalizó con la pérdida de la categoría, desilusión y lágrimas. Lo mejor es que la plantilla no estuvo sola en ese triste lance, ya que un buen número de aficionados secundaron la convocatoria del club, y les brindaron su apoyo incondicional.

Ahora queda por delante toda una aventura: volver a Regional de Honor cuanto antes. No suele ser fácil. El Bergara y el Mondra han vivido los últimos años esa experiencia, y el regreso ha costado más de lo deseado. Pero, el Aloña tiene un ilusionante antecedente, y es que la última vez que se perdió la categoría (en la temporada 1989/90), el ascenso se produjo la siguiente campaña, y no solo eso, buena parte de la joven plantilla que vivió aquel agrio momento (el descenso se consumó en Zumarraga), festejaba pocos años después (en la temporada 1993/94) la mayor gesta del fútbol oñatiarra: el ascenso a Tercera División. Así que, como ya no hay vuelta de hoja, solo queda despedirse de la categoría con un triunfo el próximo domingo en Azkoagain y empezar a trabajar ya, sin perder la ilusión, para retornar a la regional de honor.