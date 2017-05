Josu Zubia desenreda frustraciones en 'Ezinen koblakari', su segundo disco

Josu Zubia intenta huir de artificios, su voz, su inseparable guitarra o una nariz roja, han sido siempre más que suficientes para cultivar una vena escénica que vive con pasión, ya sea en el seno de Irazan Antzerki Gunea, o con su inseparable guitarra. Así que no es de extrañar que en 'Ezinen koblakari', su segundo trabajo como cantautor, haya decidido dar un paso adelante y «ahondar en los imposibles, en sueños y frustraciones».

Siente que es un trabajo «muy personal, muy de dentro», pese a que para realizarlo se haya puesto en manos de un buen número de amigos, de bertsolaris y escritores, «que hacen que el nivel de las letras sea muy alto». Está muy satisfecho del resultado, y espera «que la gente disfrute tanto del recital gratuito de esta noche, que hemos preparado con mucho cariño, como del disco que estará a la venta en el bar Izarraitz, a 10 euros» relata mientras ata los últimos cabos de una puesta de largo en la que estará acompañado de un buen número de músicos, y en la que tendrá como telonero a Aitor Regueiro.

«Es un proyecto al que llevaba mucho tiempo dándole vueltas. Tenía algunas ideas, escritos y poemas, pero no conseguía terminarlos. Ya sea por falta de tiempo o de inspiración, el caso es que esas ideas se convirtieron en frustraciones, de ahí el título del disco que podría traducirse como trovador de imposibles o de frustraciones. Habla de cosas que se me movían dentro, a las que no les sacaba el tiempo necesario, pero me quemaban, y decidí compartir con bertsolaris y escritores para que me ayudaran a desenredarlas», explica.

Considera que es un salto adelante en su sueño de ser cantautor «no solo por poder finalizar un proyecto atascado, sino por lo que supone dejar tu trabajo, tus sentimientos, en manos de otro para que lo remate. Estoy realmente contento y muy agradecido a Maider Arregi, Jerardo Markuleta, Egoitz Aizpuru, Andoni Salamero, Amaia Arantzeta, Itziar Ugarte, Nerea Ibarzabal, Nerea Gil, Xabi Paskual y Andoni Goitia por las diez canciones que han compartido conmigo. La undécima, que es la que da el título al CD es la única que es mía al cien por cien. Lo bonito es que al tener muchos padres y madres, cada canción tiene su propio estilo, y es un disco muy compacto, con mucha fuerza interior» señala.

En la grabación realizada el pasado mes de enero en los estudios Axular Auzmendi, de Mutriku, Zubia contó con la colaboración de Josu Murua (batería) Miren Fernández (piano), Izar Biain ( acordeón), Ander Etxaniz y Unai Urkia (bajos), así como con Naroa Zumalde y las voces de Ganbara Txiki, y en la cita de esta noche estará también sobre el escenario el bajo Iñigo Ugarte.

«Es un proyecto que me ha llevado muchos años, con subidones y bajones, y que por fin ve la luz en compañía de un buen número de músicos y amigos, así que espero que la gente lo disfrute» relata incidiendo en que «es un disco con muchos mensajes, entre los que destacaría que «cada uno en el ámbito que nos corresponde, podemos ser trovadores de lo imposible, y poner nuestras frustraciones en manos de otros. Aizu koblakari, entzun barrenari, zure sorgiñari, zure sor griñari, laino beltzen gainetik koblaka ari», concluye con una letra de anticipo a la velada de esta noche.