Debut en el interpueblos y quedada de expelotaris para el documental

La sección de pelota del Aloña afronta mañana dos citas marcadas en rojo en su calendario. El debut en el Interpueblos ante el Zestoa a domicilio (19.30 horas) en partido correspondiente a la ida de octavos, y la 'quedada' organizada por el club con motivo de la grabación del documental del 50 aniversario.

La llegada a cuartos del Interpueblos el año pasado, una temporada después del regreso a la competición tras 16 años de ausencia, fue un éxito para el club, que ha propiciado su inclusión directa en la segunda ronda competitiva, eludiendo los dieciseisavos. La eliminatoria ante el Zestoa se prevé muy igualada, y tiene el aliciente que los decisivos partidos de vuelta se jugarán en casa, en Zubikoa, el próximo viernes, día 26, a las 22.00 horas.

El equipo oñatiarra lo configuran los cadetes Ibon e Iñigo Pérez; los juveniles Ander Biain y Markel Gartzia, y los sénior Gorka Pérez y Oier Otxoa. Los suplentes serán, Aitor Tatiegi, Markel Txintxurreta y Mikel Aramendi. Todos ellos afrontan la cita con humildad, pero sin renunciar a nada. Creen que la eliminatoria será muy igualada, que podría decidirse por pequeños detalles, y se han conjurado para lograr un buen resultado que facilite la vuelta que se disputará dentro una semana en Zubikoa.

El club está de aniversario y hacer un buen papel en el Interpueblos sería sin duda, el regalo más bonito, para los incondicionales de la pelota. Los oñatiarras fueron subcampeones en cuatro ocasiones (1979, 1980, 1986 y 1987). Treinta años ya de la última final, y aunque no estén ni mucho menos entre los favoritos, algunos no se resisten a soñar. Llegar lejos en el 50 aniversario del campeonato y del Aloña sería el no va más.

Y precisamente los protagonistas de aquellas finales y todos los expelotaris, técnicos y colaboradores que han defendido los colores oñatiarras en los frontones tienen mañana, una cita en el frontón de la plaza. El club ha organizado una 'quedada' para la grabación del documental del 50 aniversario. « Ha pasado mucha gente por el club y siempre corremos el peligro de olvidarnos de alguien, así que la invitación está abierta a todos los que en algún momento de su vida ha formado parte de la familia pelotazale oñatiarra» explican desde el Aloña. La convocatoria es a las seis de la tarde en el frontón de la plaza si el tiempo acompaña, y en el del polideportivo Zubikoa si llueve.