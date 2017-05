Alex Txikon narrará, el sábado en Arantzazu, su vivencia invernal extrema en el Everest

Alex Txikon, uno de los grandes del alpinismo mundial, tiene una conexión especial con Arantzazu cultivada en las montañas del Parque Natural de Aizkorri y en su cercanía con los franciscanos del Santuario, con quienes incluso se comunicaba vía mensaje durante su última expedición. Así que aceptó de buen grado la propuesta de la asociación Arantzazuko Adiskideak, de narrar en primera persona la vivencia extrema que experimentó al tratar de ser el primero en encumbrar sin oxígeno el Everest este invierno. La charla, abierta al público, tendrá lugar el sábado en el centro cultural Gandiaga Topagunea a partir de las 11.00, con entrada gratuita.

«Arantzazu es lugar de cobijo para las personas que buscan, siendo para cada uno la búsqueda un camino desarrollado en diversas direcciones. Así, Arantzazu acoge y ofrece sus dones, igualmente, al peregrino o a quien necesita vivenciar algún modo de espiritualidad, al visitante sediento de la belleza estética que emana del arte y al individuo que experimenta la plenitud al integrarse en la naturaleza de la que se siente parte» explican desde la asociación.

Entre estos últimos buscadores ligados al medio natural se encuentra el reconocido alpinista Alex Txikon (Lemoa, 1981) que en 2016 consiguió ser el primer montañero en la historia en pisar la cumbre del Nanga Parbat (8.128 m) en Pakistán en temporada invernal y en este año ha realizado, aunque sin éxito de cumbre, la proeza de subir el Everest sin ayuda de oxígeno. Y es que este referente mundial en materia de alpinismo también acude con asiduidad a Arantzazu con la intención de encontrarse ante los nuevos retos que las montañas quieran regalarle y le permitan entrenarse para seguir emprendiendo hazañas.

El sábado compartirá, ante el público que se dé cita en Arantzazu, el testimonio de su experiencia más reciente de búsqueda a tanta altura y tan lejos de la humanidad. Una vivencia límite como expresan estas palabras que les escribió a los frailes: «El viento es insoportable en el collado sur a 7.950 m. No podemos dar más de dos pasos sin tirarnos al suelo. [...] Saco la primera tienda y entre los cuatro es imposible montarla. [...] Hacemos una segunda intentona para montar la tienda y lo damos por imposible. Arrancamos para abajo. Le digo a Norbu que por favor me acompañe en el descenso. O nos movemos o nuestras vidas pasarán a otro escenario. [...] Empezamos a rapelar y noto que perdemos altura, pero no siento ni la nariz, ni las manos. Qué decir de los pies. [...] Llegamos de noche y no puedo ni llorar del dolor que tengo».

Txikon casi se dejó la vida en el Everest al ser arrastrado cien metros por una avalancha y las inclemencias climatológicas hicieron que cejara en su empeño de hacer cumbre, «pero después de lo sufrido y padecido, he de decir que me siento un poco más vivo» ha señalado. Experiencias y sensaciones que tratará de narrar el sábado, aunque «son momentos únicos y de gran intensidad que hay que vivir y sentir por uno mismo».