Las escuelas de música de Debagoiena se citan mañana en Santa Ana

Instrumentistas de todos de los centros musicales del Alto Deba se citan mañana en Oñati en un encuentro musical que llenará de melodías Santa Ana a partir de las 18.30 horas. Serán 120 los jóvenes que pasen por el escenario en representación del alumnado de las Escuelas de Música de Eskoriatza, Arrasate, Bergara, Soraluze, Aretxabaleta y Oñati.

Cada centro elige una formación para este concierto itinerante que cada año cambia de municipio y que las escuelas preparan con mucha ilusión «porque es una oportunidad de mostrar el trabajo que se realiza, ver lo que hacen el resto de las escuelas, y dar a los estudiantes la posibilidad de mostrar su trabajo en distintas localidades» explican desde la academia oñatiarra.

Partituras clásicas, modernas y populares forman un programa ameno para que el público conozca de primera mano el trabajo de cantera que se realiza en los centros musicales. El programa lo abrirá la coral de Soraluze con un canto tradicional africano 'Zulu gerlaria', seguido de 'Airia' de Sarasola, y 'Rock Around de world' de Bill Halley. Luego un cuarteto de cuerda de Eskoriatza interpretará dos bandas sonoras, la de 'La misión' de Ennio Morricone y la de 'Forrest Gump' de Silvestri.

Los siguientes en subirse al escenario serán el konbo de Aretxabaleta con 'Maniac' de Sembello y 'Carrie' de Europe. La escuela bergararra estará representada por el grupo de guitarra Beti Gazte con 'La bamba' de Los Lobos y ' The Entretainer' de Joplin. La orquesta joven de Arrasate recogerá el relevo con 'Aelonia Rock', Tango y chacha' 'Waltz' y 'Toc de Trompeta'. La delegación oñatiarra será la última en actuar representada por la Big Band, con cuatro piezas en su repertorio: 'Peter Gun' de Mancini, 'Do it now' y 'Sweet' de Marvugglio, y 'Gonna Fly now' de Conti. Como colofón, todos los grupos ofrecerán juntos 'Behin betiko' de Imanol y 'Euskaldunak gera' de Pirritx y Porrotx.