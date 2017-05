El Aloña se complica mucho la permanencia, aunque mantiene un hilo de vida

Las cosas se le han puesto muy feas al regional de honor de fútbol del Aloña. Las opciones para amarrarse a la permanencia se agotan, y la última jornada ha sido demoledora. Los de Urzelai no solo cayeron (1-0) ante el Hernani que, pese aspirar al ascenso (es segundo), no mereció la victoria, sino que además los rivales con los que pugna por la cuarta y quinta plaza de la cola, sacaron tajada: el Beti Gazte ganó en Zarautz (0-1) y el Elgoibar se llevó un empate de Mutriku (2-2). Así que los puestos de salvación vuelven a estar a seis puntos, a falta de tres jornadas para la conclusión del campeonato. Quedan 9 puntos en liza y demasiado en juego, así que, aunque matemáticamente hay vida, lograrlo se antoja épico. Habría que ganarlo todo y que los de delante pinchen. No obstante, mientras hay vida, hay esperanza y en el fútbol se ha visto de todo, así que no conviene arrojar la toalla antes de tiempo. Eso sí para apelar al milagro no queda otra que ganarle al Vasconia el domingo e Azkoagain.