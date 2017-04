4.269 kilos de solidaridad en 3 días

El trajín de bolsas y paquetes auguraba un gran dato. La solidaridad oñatiarra ha vuelto a estar a la altura. 4.269 kilos es la cifra que marca el éxito de la gran recogida de alimentos y productos sanitarios y de higiene personal realizada por Hotz durante tres días en supermercados y farmacias. 192 cajas distribuidas en once pallets han partido ya con destino a Elliniko, para su reparto a través de la ONG Zaporeak en los squats de Atenas y campamentos de refugiados griegos.

Una excelente noticia que los voluntarios oñatiarras han querido aprovechar para agradecer «a todos los que han demostrado su generosidad, así como el apoyo que la gente está dando al proyecto de Hotz Oñati en favor de los refugiados. A tantas personas, empresas e instituciones que nos han ayudado», han explicado.

Si inicialmente la recogida se limitaba a comida en lata, arroz, pasta, legumbres, pañales para niños y adultos, toallitas, biberones, chupetes, leche en polvo, compresas, y material de primeros auxilios... la disposición y las ganas de poner su granito de arena de muchas personas, ha hecho que a las más de cuatro toneladas del material recolectado en apenas tres días en los cinco supermercados y cuatro farmacias locales, haya que sumar 871,71 euros en aportaciones económicas.

De los once pallets, tres eran de pañales y otro de compresas, biberones, toallitas etc.., una muestra de que la gente quiere ayudar a los más pequeños, que son los grandes damnificados de la tragedia que viven sus familias. Los seis restantes contenían alimentos, «uno repleto de legumbres, otro de arroz, otro de pasta, otro de latas de conserva, y los dos últimos de una mezcla de arroz, legumbres y pasta», especifican desde Hotz, que envió el cargamento al almacén de Zaporeak en Irun en vísperas de Semana Santa, para que la oenegé guipuzcoana lo distribuya en los campamentos y squats de refugiados en Grecia.

El problema continúa

Está claro que hay mucho por hacer ante una de las mayores crisis humanitarias de nuestro tiempo, y en Hotz no están dispuestos a quedarse quietos ante el drama de quienes han tenido que huir y abandonar sus casas y todo lo que tenían para intentar buscar seguridad en otros países. No se cansan de repetir que «sería una pena que por pensar que podemos hacer poco, terminemos no haciendo nada». Y con esa consigna no paran de trabajar porque «desgraciadamente, el problema sigue en toda su crudeza».

Desde que decidieron movilizarse hace poco más de un año, los actos, actividades y campañas no han cesado. Toneladas de comida no perecedera, productos de higiene y mantas, accesorios de invierno y katiuskas, mochilas escolares... han viajado desde Oñati a los campamentos de refugiados, sembrando sonrisas y alimentando estómagos e ilusiones. Además, no han sido pocos los voluntarios que han decidido echar una mano 'in situ'.

La acciones de sensibilización continuarán los próximos meses a través de distintas vertientes, desde la cultural (charla y película en mayo) a la social (pintxo-pote solidario en junio).